Jedno je starinsko jelo bolje i od gulaša, a sprema se očas posla – ukus safta je uvek vrhunski, a meso se topi u ustima

Ukusno jelo na kašiku koje je uvek dobar izbor za ručak – kažu da je bolje i od gulaša.

Jedno je starinsko jelo bolje i od gulaša, a sprema se očas posla – ukus safta je vrhunski, a meso se topi u ustima.

Ako volite jela koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći ukus, ovaj starinski ručak na kašiku je pravi izbor.

Bolji je od običnog gulaša, oplemenjen jednostavnim sastojcima, pružiće vam toplinu i zadovoljstvo prilikom svakog zalogaja, a sve to bez puno truda u kuhinji.

Sastojci:

2 glavice crnog luka

2 šargarepe

400 g šampinjona

500 g junetine (teletina, piletina, svinjetina)

ulje

so, peršun, biber, lovorov list, bosiljak aleva paprika

5 krompira

Priprema: Na 3 kašike ulja propržiti, pa dodati iseckane šampinjone. Dodati šargarepu. Propržiti, pa dodati meso i začine. Dodati krompire i naliti vodom. Krčkati oko sat vremena (kuva se kraće od gulaša). Zapržiti sa brašnom i alevom paprikom. Krčkati oko 10 minuta.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept – uvereni smo da će vam se više svideti od gulaša!

(YouTube/Milica Mihailović)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com