Nema ništa bolje od sarme, ali samo ako je pripremljena na pravi način.

Jednom za svagda, upamtite ovo – evo da li se meso dinsta pre motanja sarme.

Sarma može biti pravo uživanje u svakom zalogaju, ali samo ako je pripremljena na pravi način. Savršen je izbor za nedeljni ručak, jer će vam ostati dovoljno da uživate i nekoliko dana. Iako priprema ovog jela nije komplikovana, sitni detalji mogu odlučiti da li će biti ukusna kao ona koju ste jeli kod bake, ili ne, prenosi citymagazine.

U ovom tekstu, podelićemo sa vama jedan tradicionalni recept za sarmu, kao i savete kako da izbegnete česte greške koje mogu uticati na njen ukus i teksturu. Saznajte da li meso treba da se dinsta pre nego što se umota u listove kupusa i kako da izbegnete najčešće greške prilikom pripreme ovog jela.

Sastojci:

– 1 glavica kiselog kupusa (oko 1,5 kg)

– 500 g mlevenog mesa (najčešće mešavina svinjetine i govedine)

– 1 glavica crnog luka

– 1 veza peršuna

– 1 šolja pirinča

– 1 jaje

– 1 kašičica crvene paprike (po želji)

– So i biber po ukusu

– 2-3 lista lovora

– 200 ml paradajz sosa (ili 2-3 paradajza isečena na kockice)

– 100 ml ulja ili svinjske masti

– 1 litar vode (ili po potrebi)

– 1 kašičica sušenog majčine dušice (po želji)

Priprema

Priprema fila:

U velikom tiganju zagrejte malo ulja ili masti i propržite sitno iseckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne postane sivo i dobro se uprži.

Dodajte crvenu papriku, so, biber, majčinu dušicu (ako koristite) i sitno iseckan peršun.

Umesite sve sastojke, a zatim dodajte oprani pirinač i jaje. Dobro promešajte da svi sastojci budu ravnomerno raspoređeni. Ako je fil pregust, možete dodati malo vode.

Priprema kupusa:

Ako je kupus preslan, isperite ga hladnom vodom. Ako su listovi previše čvrsti, možete ih kratko blanširati u ključaloj vodi.

Odvajajte listove kupusa i, ako su previše debeli, iseckajte ih sa strane kako bi lakše omotali fil.

Uvijanje sarme:

Na svaki list kupusa stavite malu količinu fila i uvijte u oblik sarme, pazeći da ivice listova sa strane budu savijene ka unutra kako bi fil ostao zatvoren.

Sarmu slagati u veliki lonac, počinjući sa slojem kupusa na dnu, pa redom sarmama. Ako imate nekoliko slojeva, na vrhu svakog sloja stavite nekoliko lovorovih listova.

Kuvanje sarme:

Na vrh sarmi stavite ostatak paradajz sosa ili iseckan paradajz.

Prelijte vodom, tako da sve sarmice budu pokrivene, i kuvajte na tihoj vatri oko 2-3 sata. Povremeno proverite nivo tečnosti i po potrebi dodajte vodu. Po želji, možete staviti malo ulja ili masti da sarmama daju još bogatiji ukus.

Da li se meso dinsta pre uvijanja?

U tradicionalnom receptu za sarmu, meso se obično ne dinsta pre nego što se uvije u kupus. Sastojci u filu (meso, pirinač, začini) se samo proprže u tiganju kako bi meso bilo dobro obrađeno, a pirinač delimično omekšao. Glavni proces kuvanja se dešava dok sarmice lagano kuvate u loncu.

Najčešće greške pri pravljenju sarme

Previše ili premalo pirinča – Ako stavite previše pirinča, sarmice mogu postati previše suve, dok premalo pirinča može dovesti do toga da meso nije povezano i da fil bude previše tečan.

Meso nije dovoljno proprženo – Ako meso nije dovoljno proprženo, može se desiti da ostane “sirovo” u sarmi, a fil može biti previše masan.

Nedostatak začina – Sarmama nedostaje bogatog ukusa ako se ne dodaju dovoljni začini, poput crvene paprike, bibera i majčine dušice. Mnogi ljudi ne stavljaju dovoljno začina, pa sarmama nedostaje dubok ukus.

Kupus je preslan ili previše kiseo – Previše slan kupus može učiniti da sarmama bude previše slano, dok suviše kiseo može uticati na ukus. Dobro je da, ako kupus ima previše soli, operete listove pre nego što ih upotrebite.

Kuvanje na previše jakoj vatri – Sarmu je potrebno polako kuvati na tihoj vatri. Ako kuvate na previše jakoj vatri, sarmice mogu da se raspadnu, a ukus neće biti bogat.

Sarma je jelo koje zahteva strpljenje i pažnju, ali kada se sve uradi kako treba, rezultat je prelep, bogat i ukusan obrok.

