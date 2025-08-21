Jednostavan trik italijanskih kuvara pomaže da skuvate testeninu kao iz vrhunskog restorana

Testenina je jedno od najomiljenijih jela na svetu, ali veliki broj ljudi i dalje pravi iste greške prilikom kuvanja. Italijanski chefovi otkrivaju kako da izbegnete zamke amaterske pripreme i dobijete ukusan, savršeno skuvan obrok.

Pravilan odnos vode i testenine

Prečesto se koriste premalo vode i male šerpe, što dovodi do lepljenja i neravnomernog kuvanja. Chef Marko Rosi napominje da je zlatno pravilo 1 litar vode za svakih 100 grama testenine – tako će testenina „plivati“ i zadržati pravu teksturu.

So umesto ulja

Mnogi veruju da je dodavanjem ulja u vodu rešeno lepljenje, ali to je mit. Pravi trik je da vodu dobro posolite – koliko je morska voda slana – jer slana voda oplemenjuje ukus testenine iznutra.

Al dente savršenstvo

Česta greška je prekuvavanje. U Italiji se testenina kuva „al dente“, što znači da zrnca ostanu blago čvrsta. Ovako se postiže bolja tekstura, lakša probava i intenzivniji ukus.

Nikada ne ispirajte testeninu

Isperete li je hladnom vodom, skidate skrob koji pomaže da sos postane kremast i bolje se veže za svaku nit testenine. Umesto toga, direktno iz šerpe prebacite testeninu u sos i uživajte u savršenom spoju ukusa.

