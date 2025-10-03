Jednostavan trik „otkriva“ pravi ukus krastavca – više ga nikad nećete jesti kao pre posle ovoga

Više ga nikad nećete jesti kao pre posle ovoga.

Jedna od vrsta povrća kojoj ne treba neka posebna priprema jeste krastavac je jedna od vrsta povrća za koju i ne treba neka posebna priprema: oljuštiš, isečeš i gotovo.

Međutim, iako ne treba mnogo vremena za njegovu pripremu, bilo da ga jedete samog ili u salati, on može biti dosta ukusniji ako primenite jedan trik.

Zašto ne biste upotrebili so?

Kada isečete krastavac, bilo na kolutove ili na štangle, ostavite ga da odstoji u činiji oko pola sata i posolite ga.

Šta so donosi krastavcu?

So će izvući višak vlage koju krastavac ima i tako neće u jelo unositi tečnost ako, recimo, pravite caciki ili grčku salatu.

Ova tehnika može biti jako korisna ukoliko spremate kremaste sosove ili prelive. Baš zbog toga što previše tečnosti može ugroziti ukus jelu, piše „All recipes“.

Kako da posolite krastavac?

Krastavac operite, oljuštite i isecite na željene komade. Stavite u činiju i sipajte dovoljno soli toliko da je bude na svakom komadu krastavca. Promešajte i prebacite u cediljku, pa ostavite oko pola sata. Dodatno možete blago pritisnuti ubrusom ili pamučnom krpom.

Posle ovog vremena krastavac je spreman za konzumiranje.

