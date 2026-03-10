Ako nemate mnogo vremena za kuvanje, ova brza večera je idealno rešenje. Jednostavna priprema, malo sastojaka i odličan ukus.

Jednostavna, ukusna i brza večera koju svako može da napravi.

Za užurbane dane, jedna ovakva večera je pravi izbor.

Kombinacija jednostavnih sastojaka stvara ukusan i pun obrok koji je gotov za samo nekoliko minuta. Ova brza večera može postati omiljeni porodični obrok, a možete je lako prilagoditi svojim ukusima i dostupnim namirnicama.

Recept za brzinsku večeru

Sastojci:

2 jaja

1 šolja svežeg povrća (paprika, paradajz, tikvica)

50 g sira po izboru

So, biber, začini po ukusu

1 kašika maslinovog ulja

Priprema:

Povrće sitno iseckajte i propržite na maslinovom ulju 2–3 minuta. Umešajte jaja, posolite, pobiberite i dodajte začine po ukusu. Kuvajte dok jaja ne postanu kremasta, a zatim pospite rendanim sirom.

Servirajte odmah, toplo i uz salatu po želji.

I to je to- jednostavno zar ne?

Prijatno!

