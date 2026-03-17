Jeftino, prosto i ukusno: Posna pita od jabuka po starinskom receptu i samo 4 sastojka

Posna pita od jabuka budi najlepše uspomene iz detinjstva. Spremite ovaj jednostavan desert bez jaja i obradujte porodicu još danas!

Posnu pitu od jabuka se sprema brzo, a trik za pravu hrskavost leži u pravilnom korišćenju prezli.

Pojasnićemo taj konkretan korak detaljno ispod.

Često osetimo želju za nečim slatkim. Ponekad otvorimo fioku tražeći čokoladicu, ali dani posta zahtevaju drugačiji izbor. Tada nastupa ovaj starinski klasik. Mnogi traže savršen recept za posnu pitu kada nemaju mnogo vremena na raspolaganju. Ovaj desert vraća nas u detinjstvo svojim prepoznatljivim mirisom. Ne zahteva skupe namirnice. Ponekad su najjednostavnije stvari zapravo i najlepše.

Zato je ova brza pita sa jabukama idealan izbor za svaku priliku. Priprema traje kratko, a ukus ostaje dugo u pamćenju.

Kako se pravi posna pita od jabuka?

Posna pitu od jabuka se pravite tako što narendane jabuke stavite na ivicu dve spojene kore. Preko njih pospete šećer i prezle. Kore urolate, ispečete u rerni na 220 stepeni, a zatim prelijete ušpinovanim šećernim sirupom.

Jednostavna posna pita od jabuka: Zdraviji izbor voća

Jabuke su same po sebi izuzetno hranljive. Marija Konseisao de Oliveira i saradnici pokazali su u studiji o povezanosti konzumiranja voća i gubitka težine, objavljenoj u „Nutrition“ 2003. godine, da svakodnevni unos tri jabuke može pomoći u regulaciji telesne mase kod žena.

Naš desert naravno sadrži određenu količinu šećera. Probajte da malo smanjite zaslađivač ukoliko želite laganiju varijantu. Odaberite blago kiselkaste sorte voća. One daju odličan kontrast slatkom sirupu. Kada pravite ovaj slatkiš bez jaja, priprema namirnica je ključna. Operite voće, oljuštite ga i krupno narendajte.

Zašto ne smete zaboraviti prezle?

Najčešća greška koju ljudi prave jeste izostavljanje prezli. Narendano voće pušta dosta soka. Ako taj sok pređe direktno na kore, testo postaje mekano i lepljivo. Prezle upijaju taj višak tečnosti. One drže fil na mestu.

Uzmite dve kore za pitu. Ne stavljajte ništa između njih. Stavite voće samo na jednu ivicu. Pospite odozgo šećer i prezle. Zatim pažljivo urolajte testo. Ređajte rolne u podmazan pleh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.

Vašu pitu sa jabukama i korama pecite oko dvadeset minuta. Prethodno zagrejte rernu na 220 stepeni celzijusa.

Pravilna priprema savršenog preliva

Dok pečete kolač, pripremite preliv. Odvojite oko sto grama šećera za posipanje po korama. Ostatak šećera sipajte u šerpu. Dodajte istu količinu vode. Ukuvajte vodu i šećer zajedno. Probajte da kuvate tečnost tačno petnaest minuta na umerenoj vatri. Dobićete lep, lepljiv sirup.

Ovde dolazimo do najvažnijeg pravila. Prelijte vruć sirup preko potpuno hladnog testa. Možete uraditi i obrnuto. Sipajte hladan preliv preko vrelog kolača. Ovaj kontrast sprečava da se posna pita od jabuka raspadne. Kore zadržavaju strukturu, a upijaju dovoljno ukusa.

Pripremite ovaj sočan kolač za vikend. Sastojci su pristupačni, a rezultat redovno oduševi goste i ukućane.

Koji je vaš omiljeni dodatak kada pravite poslastice sa voćem – cimet, orasi ili nešto treće?

Koji je najbolji odnos šećera i vode za sirup?

Najbolji sirup za prelivanje kora dobijate kada pomešate šećer i vodu u razmeri jedan prema jedan i kuvate tečnost tačno petnaest minuta.

Da li jabuke treba cediti pre stavljanja na kore?

Nema potrebe da cedite narendane jabuke jer suve prezle upijaju njihov višak soka i sigurno sprečavaju kvašenje tankih kora tokom procesa pečenja.

Na kojoj temperaturi se peče posna pita od jabuka?

Urolane kore pecite na 220 stepeni oko dvadeset minuta dok vizuelno ne dobiju svoju prepoznatljivu zlatnu boju i izuzetno hrskavu površinsku teksturu.

Prijatno!

