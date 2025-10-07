Jelo solite na početku ili na kraju kuvanja? Mnogi ne znaju da je samo jedno ispravno

Ipak nije svejedno kada se dodaje so tokom kuvanja.

Postoje na izgled sitni detalji koji mogu značajno da utiču na ukus kada je priprema hrane u pitanju. Važno je znati kada treba dodati so.

Profesionalci kažu da postoji samo jedan ispravan način koji treba da znaju svi.

U prilog tome govori i eksperiment sproveden na YouTube kanalu ,,America’s Test Kitchen“ koji je dao konačan odgovor kada se dodaje so – na početku ili na kraju kuvanja?

Kuvar koji je eksperiment i sproveo kaže da su ga tokom školovanja uvek učili da se so dodaje na početku pripreme jela, i on je to pravilo slepo poštovao, nikad ga ne preispitujući. A onda se zapitao šta će se desiti ako uradi suprotno. To je i uradio, a rezultate je podelio sa gledaocima.

I šta mislite da li su učitelji bili u pravu?

Kada se so doda na početku kuvanja, dok su namirnice još hladne, ona će postepeno prodirati u namirnice i ukus će biti ravnomerniji i intenzivniji. S druge strane, ako dodate so na kraju kuvanja, namirnica će samo dobiti omotač od soli, pa će ti zalogaji biti preslani, a unutrašnjost bljutava.

Posle ovih saznanja logično je da se zapitate, šta ako smo slučajno zaboravili da posolimo?

Tada se so može dodati naknadno, ali ponovo ne na način na koji inače radimo, odnosno da jednostavno prospemo svu planiranu količinu po namirnici.

Da ne biste presolili jelo, dodajte malo po malo. I da znate, da ipak neće biti savršeno začinjeno, ali opet bolje nego da jedete bljutavo ili možda presoljeno.

