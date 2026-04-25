Meke kao duša, a gotove za 15 minuta: Jogurt pogačice bez kvasca i čekanja da testo nadođe (recept)

Jogurt pogačice bez kvasca: Brzi doručak koji uvek uspeva

Ništa ne kvari jutro kao prazna kutija za hleb i gladni ukućani koji cupkaju pored stola.

Nemate vremena da čekate sat vremena da testo naraste, a realno, ne ide vam se ni do pekare po hladno pecivo.

Zato su ove jogurt pogačice bez kvasca spas. Bukvalno ih zamesite dok se rerna greje i imate topao doručak na stolu brže nego što se kafa skuva.

Miris domaćeg peciva popraviće vam dan, a nećete potrošiti više od 15 minuta na samu pripremu.

Zašto su jogurt pogačice bez kvasca spas za svako jutro

Tajna njihove teksture nije u dugom mešenju, već u reakciji mlečne kiseline iz jogurta i praška za pecivo.

Dok klasična testa zahtevaju toplotu i strpljenje, ove pogačice idu direktno u vrelu rernu.

To znači da od paljenja šporeta do mirisa toplog peciva prolazi jedva 20 minuta.

Osim toga, jogurt pogačice bez kvasca ostaju sveže i sutradan, što je prava retkost kod brzih testa.

Sastojci koje već imate u frižideru

Za pripremu vam neće trebati ništa što već nemate u svojim zalihama.

Pripremite 500 grama mekog brašna, jedan prašak za pecivo i kašičicu soli.

Glavna zvezda je 250 ml gustog jogurta i oko 100 ml ulja koje daje elastičnost.

Možete dodati i jedno jaje u samu smesu radi bogatijeg ukusa, mada su odlične i bez njega.

Za završni sjaj pripremite još jedno jaje i malo susama ili kima za posipanje.

Postupak pripreme korak po korak

Prvo uključite rernu na 200 stepeni da se dobro zagreje dok vi sjedinjujete sastojke.

U dubljoj posudi pomešajte suve sastojke, dodajte jogurt i ulje, pa zamesite glatko testo.

Važno je da ne preterujete sa brašnom, testo treba da bude mekano i da se ne lepi za prste.

Rastanjite ga oklagijom na debljinu od 2 centimetra i običnom čašom vadite krugove.

Poređajte ih u pleh na papir za pečenje, premažite jajetom i pecite dok ne porumene.

Male tajne za savršeno vazdušaste pogačice

Mnoge domaćice greše jer previše „muče“ testo dugim radom rukama.

Kod recepata sa praškom za pecivo, ključno je raditi brzo i nežno.

Što manje mesite, to će jogurt pogačice bez kvasca biti vazdušastije i lakše.

Ako želite iznenađenje za ukućane, u sredinu svake pogačice utisnite kockicu sira.

Pecite ih tačno 12 do 15 minuta, dok ne dobiju onu prepoznatljivu zlatnu koricu.

SAVET: Da bi pogačice bile još mekše, u testo dodajte jednu kašiku grčkog jogurta. Njegova masnoća daje pecivu teksturu koja podseća na najfinije pekarske proizvode, a ostaje sveža satima.

Sa čime poslužiti jogurt pogačice bez kvasca

Ove pogačice su idealna podloga za domaći ajvar, krem sir ili puter.

Naša preporuka je da ih služite uz hladno kiselo mleko ili tanjir kvalitetnih suhomesnatih proizvoda.

Zbog neutralnog ukusa, deca ih rado jedu i u slatkoj varijanti sa džemom.

One su savršeno rešenje i za nenajavljene goste jer se spremaju brže nego što kafa proključa.

Često postavljana pitanja

Da li mogu koristiti kiselo mleko umesto jogurta?

Da, efekat je sličan, samo kiselo mleko prethodno dobro razmutite viljuškom da postane tečno.

Mogu li se ove pogačice zamrzavati?

Najbolje su sveže, ali ih možete zamrznuti pečene i kasnije ih samo kratko ugrejati u rerni.

Zašto mi se pogačice nisu dovoljno digle?

Najčešće je problem u rerni koja nije bila dovoljno zagrejana ili u isteklom roku trajanja praška za pecivo.

