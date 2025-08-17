Još uvek pogrešno pržite kobasicu? Dodajte 1 sastojak – biće sočna i savršeno pečena, a neće pucati

Evo kako da spremite najukusnije kobasice

Želite da naučite kako da spremite kobasice koje su sočne, hrskave i ne pucaju? Kuvar iz restorana sa Mišelinovom zvezdicom, Džef Bejker, koji je kuvao i za britansku kraljicu, otkriva najbolji način za prženje kobasica i upozorava na najčešće greške koje svi pravimo.

Saveti za savršeno prženje kobasica:

1. Izvadite kobasice iz frižidera na vreme

Pre kuvanja, ostavite kobasice na sobnoj temperaturi 20 minuta. Ovo sprečava pucanje i omogućava ravnomerno prženje.

2. Koristite pravi tiganj

Idealno je koristiti masivan tiganj sa neprijanjajućim dnom, zagrejan na niskoj do srednjoj vatri.

3. Dodajte kvalitetnu masnoću

Džef preporučuje pačju ili guščju mast – kašičica je dovoljna. Premažite tiganj, pa uklonite višak.

4. Pržite pažljivo i ravnomerno

Kobasice ne smeju da se lepe. Okrećite ih redovno dok ne dobiju zlatnu koricu. Deblje kobasice pržite 10–12 minuta.

5. Ostavite da odstoje

Nakon prženja, kobasice treba da odstoje nekoliko minuta. To omekšava meso i čini ih sočnim i mekanim.

Najčešće greške u pripremi kobasica:

Bockanje omota – saft izlazi, kobasice postaju suve

Prženje u dubokom ulju – isušuje meso

Pečenje u rerni – kobasice ostaju bez hrskave korice

Ako ste mislili da znate kako se prže kobasice, vreme je da probate ove savete. Pratite korake Džefa Bejkera i uživajte u savršeno pečenim kobasicama koje ne pucaju, ne suše se i mirišu kao iz vrhunske kuhinje.

