Juneće mleveno meso vraćate na policu zbog ovog pogrešnog razloga, a ono opasno nosite kući: ovo je zastavica koju svi previde

Juneće mleveno meso najčešće bacate zbog boje, a pravi rizik nosite kući. Pročitajte koju zastavicu morate da uhvatite još u prodavnici.

Juneće mleveno meso vraćate ako izgleda sivkasto iako je najčešće potpuno bezbedno, a ono koje izgleda savršeno rumeno može da vas pošalje u krevet na dva dana. Zvuči naopako, ali baš tako funkcioniše. Naučnica i dijetetičarka Dženifer Palijan tvrdi da većina kupaca gleda pogrešnu stvar dok stoji pred rashladnom vitrinom, prenosi Simply Recipes.

Crvena zastavica koju mnogi previde

Prvo što proverava nije ni boja ni rok trajanja. „Za mene je najveća crvena zastava ako curi tečnost ili ako je pocepano pakovanje“, kaže Palijan. Oštećena ambalaža pušta bakterije unutra, ali isto tako prlja i ostale namirnice u vašoj korpi.

Kod celog komada, recimo bifteka, bakterije ostaju na površini. Kada se meso melje, sve sa površine se umeša u celu masu. Zato je mlevena govedina daleko osetljivija od običnog odreska i traži više pažnje.

Zašto temperatura znači više od datuma

Uzmite pakovanje u ruku. Ako nije veoma hladno na dodir, vratite ga. Palijan kaže da to nije isto što i samo prohladno. Mlako meso je verovatno boravilo u zoni opasne temperature.

„Čitav proračun bezbednosti zavisi od toga da li je meso sve vreme držano na 4°C ili niže“, objašnjava ona. Ako se njime loše rukovalo, rok trajanja na nalepnici postaje skoro bezvredan.

Po čemu se vidi da je mleveno meso pokvareno?

Pravo kvarenje prepoznajete čulima: kiselkast miris, sluzava i lepljiva površina i celo pakovanje koje je posivelo. To su bakterije kvarenja i one vas upozoravaju na vreme.

Problem su druge bakterije. E. koli i salmonela su opasne, a gotovo nevidljive. „One generalno ne utiču na ukus, miris ili izgled hrane“, kaže Palijan. Bakterije koje vas najverovatnije razbole su upravo one koje ne možete da osetite.

Siva boja nije presuda

Evo dela koji menja vašu sledeću kupovinu. Juneće mleveno meso vraćate ako posivi. Unutrašnjost mlevenog mesa često posivi prosto zato što nije dotakla kiseonik. To nije znak kvarenja. Tek ako je celo pakovanje smeđe ili sivo, budite oprezni.

Palijan to sažima oštro: kupci rutinski bacaju savršeno bezbedno meso iz pogrešnog razloga, a kući nose rizično meso, takođe iz pogrešnog razloga. Boja vam priča samo pola priče.

Šta da uradite od kase do kuće

Pošto ste izabrali čitavo pakovanje i hladno meso, ostaje vreme. Pravilo od dva sata počinje da otkucava onog trenutka kad meso napusti vitrinu. Tokom toplog dana ili u zagrejanom autu rok pada na svega jedan sat.

Krenite kući odmah posle nabavke, bez dodatnih stajanja

Proverite da li je meso veoma hladno pre nego što ga ubacite u korpu

Zamrznite mlevenu govedinu ako je ne kuvate u roku od dan ili dva

Nekoliko sekundi pažnje u odeljenju za meso i prav put do frižidera čuvaju zdravlje cele porodice više nego bilo koja nalepnica.

Da li je sivo mleveno meso pokvareno?

Nije nužno. Unutrašnjost posivi bez kontakta sa vazduhom. Brinite tek ako je celo pakovanje sivo uz kiseo miris i lepljivu površinu.

Koliko mlevena govedina traje u frižideru?

Svega dan do dva. Ako je ne planirate odmah, zamrznite je istog dana kad ste je kupili.

Zašto je mleveno meso rizičnije od bifteka?

Mlevenjem se površinske bakterije rasporede kroz celu masu, pa zaraza ne ostaje samo spolja kao kod celog komada.

Koliko puta ste do sada vratili meso na policu samo zbog boje? Napišite u komentarima na šta vi prvo gledate kad birate mlevenu govedinu.

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