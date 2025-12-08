Južnjački specijalitet „pregazio“ čvarke – i ukusom i cenom!

Kada se pomene zima u Srbiji, prva asocijacija mnogima su čvarci – tradicionalni delikates koji se decenijama smatra kraljem zimskih trpeza.

Ipak, jedan južnjački specijalitet dobija na popularnosti i preuzima primat.

Naime, poslednjih godina pojavio se ozbiljan konkurent sa juga zemlje, koji sve češće osvaja pažnju gurmana i ljubitelja domaće kuhinje – leskovačka sprža. Uz ajvar i leskovački roštilj, sprža se sve više pozicionira kao nezaobilazan specijalitet, a njena popularnost raste i van Jablaničkog okruga, gde je nastala.

Šta je zapravo leskovačka sprža?

Sprža je tradicionalni mesni proizvod od svinjske slanine i mesa, pripreman polaganim topljenjem i prženjem. Po izgledu podseća na spoj duvan čvaraka i topljene slanine, ali po ukusu igra u sopstvenoj kategoriji. Proces pripreme počinje od pažljivo birane leđne slanine sa visokim udelom mesa. Slanina se seče na sitne kocke ili tanke štapiće, pa se dugo topi na tihoj vatri. Tokom tog procesa mast se polako odvaja, dok mesnati delovi ostaju čvrsti i sočni. Tek kada se dobije dovoljno istopljene masti, sledi druga faza – prženje do karakteristične zlatno-bakarnaste boje i vlaknaste strukture, prenosi ona.rs.

Za razliku od klasičnih čvaraka, koji često ostanu tvrdi i u obliku kockica, sprža je mekša, sitno rascepkana, bogata mesnim aromama i nežnim vlaknima. Upravo zbog toga Leskovčani vole da naglase: „Sprža nije čvarak – sprža je sprža.“

Cena južnjačkog specijaliteta

Još jedan razlog zašto južnjačka sprža osvaja tržište jeste njena cena. Dok male kesice duvan čvaraka u beogradskim marketima koštaju i do 600 dinara za 150 grama, kilogram kvalitetne leskovačke sprži na pijacama i kod domaćih proizvođača kreće se od 1.400 do 1.700 dinara. Kada se sve preračuna, jasno je zašto mnogi tvrde da je ovaj južnjački specijalitet „oduvao“ čvarke.

