Kad kuvate kafu nikad je ne ubacujte u kipuću vodu, tu grešku svi prave. Evo u čemu je štos

Britanski Dejli mejl je tim povodom kontaktirao više stručnjaka koji su dali odgovore na pitanja kako treba najidealnije kuvati crnu kafu da bismo maksimalno uživali u tom napitku.

Kad kuvate kafu ne ubacujte je u kipuću vodu. To je najčešća greška koju mnogi prave.

Svima nam je manje ili više sličan postupak. Tačno je da će mnogi u iščekivanju da ih magičan napitak razbudi posegnuti da je skuvaju na najbrži mogući način.

Stav struke je da ne bi trebalo ulagati u skupe aparate za kuvanje kafe. Moglo bi da posluži i najobičnije posuđe, ali zato je odabir kafe veoma bitan.

– Najčešća greška koju mnogi prave jeste što kad kuvate kafu dodate je u vodu čim provri. A istina je da će vrela voda spržiti talog kafe. Idealno je da pričekate pola minuta, pa da dodate kafu. Tačnije, idealno je da kafu prelijete kipućom vodom pošto sačekate 30 sekundi do minut – stav je stručnjaka, piše Dejli mejl.

Takođe, voda sa slavina se razlikuje od mesta do mesta. Često je i ona puna kamenca, zato je idealno koristiti filtere za njeno prečišćavanje.

Srazmerna količina kafe i vode je takođe ključna, a idealno je sipati 70g kafe na litar vode.

Kafa ne trpi vlagu, vazduh, ni druge mirise, pa je treba držati u strogo zatvorenoj posudi i što dalje od frižidera