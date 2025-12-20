Kad kuvate pirinač dodajte uvek ovaj sastojak: Biće savršeno kuvan i rastresit, neće se lepiti za dno šerpe

Kad kuvate pirinač ubacite par kapi limunovog soka, neće se lepiti za dno šerpe i biće uvek savršeno rastresit.

Uvek je korisno znati određene kulinarske trikove koji će nam pomoći u kuvanju. Jedan takav trik je vezan za pripremu pirinča. Primenite ovaj trik kad kuvate pirinač, oduševićete se.

Naime, prilikom kuvanja često postaje lepljiva i premekan, zbog čega ne može da zadrži teksturu. Za savršeno pripremljen pirinač, odnos vode i pirinča treba da bude tri prema jedan. To podrazumeva da na jednu šolju pirinča treba da sipate tri šolje vode.

Takođe, veoma efikasan trik podelila je i Jelena Kocmanović, poznatija na Instagramu pod imenom Naš dan svaki dan, koja je s godinama stekla veliko kulinarsko iskustvo.

Ona je otkrila koji sastojak je neophodan kad kuvate pirinač, da bi bio savršeno skuvan, koje god jelo da pravite.

,,Ukoliko prilikom kuvanja pirinča dodate nekoliko kapi limunovog soka, pirinač se neće lepiti i biće rastresit’’, kaže ona.

Stoga, ako vam pirinač do sada nikako nije uspevao ili ako ste početnik u kuvanju, sledeći put iskoristite ovaj trik i budite sigurni da će dobro ispasti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com