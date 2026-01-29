Kad kuvate pirinač uvek dodajte u vodu 1 sastojak: Biće savršeno kuvan i rastresit, neće se lepiti za dno

Uvek dodajte nekoliko kapi limunovog soka u vodu kad kuvate pirinač. Biće savršeno kuvan i rastresit, i uopšte se neće lepiti za dno šerpe.

Uvek je korisno znati određene kulinarske trikove koji će nam pomoći u kuvanju. Jedan takav trik je vezan za pripremu pirinča.

Naime, prilikom kuvanja često postaje lepljiva i premekan, zbog čega ne može da zadrži teksturu. Za savršeno pripremljen pirinač, odnos vode i pirinča treba da bude tri prema jedan. To podrazumeva da na jednu šolju pirinča treba da sipate tri šolje vode.

Takođe, veoma efikasan trik podelila je i Jelena Kocmanović, poznatija na Instagramu pod imenom Naš dan svaki dan, koja je s godinama stekla veliko kulinarsko iskustvo.

Ona je otkrila koji sastojak je neophodan kako bi pirinač bio savršeno skuvan, koje god jelo da pravite.

,,Ukoliko prilikom kuvanja pirinča dodate nekoliko kapi limunovog soka, pirinač se neće lepiti i biće rastresit’’, kaže ona.

Stoga, ako vam pirinač do sada nikako nije uspevao ili ako ste početnik u kuvanju, sledeći put iskoristite ovaj trik i budite sigurni da će dobro ispasti i da će biti savršeno kuvan i rastresit.

