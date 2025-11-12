Kad kuvate sladak kupus dodajte 2 kašičice ovog sastojka: Dobiće poseban šmek i ukus

Mnoge domaćice dodaju senf i sirće kad kuvaju sladak kupus, samo 2 kašičice ovih sastojaka daju mu poseban šmek i ukus. Evo kako da sladak kupus bude još ukusniji

Od svežeg kupusa možete da spremate razna jela, kao što su sarme, rolat…, ali i poznato srpsko jelo na kašiku – sladak kupus.

Priprema ovog jeftinog, a ukusnog jela je vrlo jednostavna, ali uvek može da bude bolja. Kako biste ga pripremili potrebne su vam jeftini sastojci, a ovo jelo na kašiku mnogi vole. Ipak, kupus dok se kuva ima specifičan miris i obično se dodaje klinčić kako bi se on ublažio.

Mnoge domaćice u sladak kupus dodaju meso i flekice. A postoje 2 sastojka koja svi imaju kod kuće, a koji će ovo jelo učiniti mnogo ukusnijim.

U pitanju su senf i sirće.

Senf. U kupus pred kraj kuvanja dodajte 1-2 kašičice senfa u prahu ili običnog senfa, koji god da imate kod kuće. Daće jelu poseban šmek.

Sirće. Mnoge domaćice ne dodaju sirće kada kuvaju kupus, ali on takođe, kao i senf, poboljšava ukus jelu i daje mu određenu kiselost. Sirće se dodaje posle pola sata i to samo jedna kašika.

Ovako se u Jugi nekada pripremao sladak kupus bez mesa

Svako od nas ima sećanje na neko jelo iz detinjstva koje je bilo popularno u staroj Jugoslaviji. Jedno od njih je sladak kupus bez mesa po receptu koji vam predstavljamo u nastavku.

Sastojci:

1 glavica kupusa

1 šolja paradajza iz flaše

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

svež peršun, so

2 čena belog luka

Zaprška:

pola kašike brašna

malo ulja

mlevena i tucana ljuta paprika

Priprema:

Šargarepu i luk isecite sitno pa prodinstajte u šerpi na malo ulja. Isecite kupus i ubacite u šerpu.

Nalijte vodom i ostavite da se kuva oko pola sata. Ubacite paradajz iz flaše. Posolite.

U tiganj stavite malo ulja i pola kašike brašna pa propržite. Dodati mlevenu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus. Blago promešati. Na kraju dodati peršunov list.

