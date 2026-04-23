Kad kuvate smrznuto povrće, jedna stvar uvek izbegavajte

Smrznuto povrće je za mnoge nezaobilazna namirnica. Pristupačno je, već je iseckano i može poslužiti kao brzi prilog ili čak glavni deo obroka. Uvek kad kuvate smrznuto povrće izbegavajte ovu grešku.
Naime, ako se prema njemu ponašate kao da je sveže, najčešće ćete završiti sa kašastom kašom koju niko ne želi da jede.
Kada sam prvi put počela da kuvam sa zamrznutim povrćem, mislila sam da mogu da ga pripremim baš kao sveže, samo kraće. Ispostavilo se da je to najbrži put do razočaravajućeg rezultata, piše Simply Recipes.
Pet trikova za kuvanje zamrznutog povrća
Ne odmrzavajte povrće pre kuvanja. Iako može delovati logično, sporo odmrzavanje samo čini da povrće stoji u višku vode, što ga čini kašastim čak i pre nego što počnete da ga kuvate. Umesto toga, kad kuvate smrznuto povrće uzmite samo količinu koja vam je potrebna iz zamrzivača neposredno pre kuvanja i kuvajte dok je još zamrznuto. Izbegavajte kuvanje zamrznutog povrća kada je već odmrznuto – biće kašasto i izgubiće teksturu.
Počnite kuvanje na visokoj temperaturi i pazite da ga ne prekuvate. Skoro sve zamrznuto povrće je blanširano – kratko kuvano, a zatim brzo ohlađeno. Ovo čuva njihovu boju, ali takođe znači da se veoma brzo kuva. Zato je važno da tiganj ili pleh za pečenje budu dobro zagrejani pre nego što dodate povrće. Kuvajte ih samo dok ne omekšaju kako biste izbegli da postanu prekuvani i kašasti.
Prvo posolite, pa zatim dodajte masnoću. Ulje ili puter mogu zadržati paru koju oslobađa povrće, čineći ih vodenastim. Zato, čim ih stavite u vrući tiganj, obilno ih pospite solju i ostavite da se kuvaju nekoliko minuta. So će pomoći da se izvuče vlaga. Tek tada dodajte maslinovo ulje ili puter po želji.
Dodajte kiselinu za svežiji ukus. Čim je vaše povrće gotovo, dodajte malo začinjenja nečim kiselim. Sokovi od citrusa poput limunovog, limete ili pomorandžinog soka, ili sirće poput jabukovog, pirinčanog ili vinskog sirćeta, pomažu da kuvano povrće dobije svežiji ukus. Ovo posebno važi za zamrznuto povrće. Ponekad je dobra ideja kombinovati nekoliko vrsta, poput limunovog soka i crvenog vinskog sirćeta, da bi se stvorio slojevit ukus.
Završite sa svežim dodacima za kontrast. Sveže začinsko bilje, rendana kora limuna, sitno seckani orasi, prezle ili sirevi poput parmezana, fete ili kozjeg sira mogu potpuno transformisati jelo. Kombinujte nekoliko ovih dodataka za kontrast u ukusu i teksturi. Na ovaj način, zamrznuto povrće prelazi iz priloga u promišljeni deo obroka.
