Kad kuvate testeninu dodajte u vodu ovaj sastojak: Neće se zalepiti za šerpu i biće savršena

Primenite trikove kuvara kad kuvate testeninu, biće savršeno kuvana i neće se lepiti za šerpu, a imaće i savršen ukus.

Pasta ne može da bude ukusna, ako niste dobro skuvali testeninu. Ukoliko se ona raspada, nije dobro skuvana, ili se slepila, jelo neće biti ukusno. Ali, to možete da sprečite.

Kad kuvate testeninu važno je da je kuvate u dovoljno velikoj šerpi i obratite pažnju na sledeće kulinarske trikove:

1. Testeninu stavite u šerpu tek kada voda provri.

2. Dobro posolite vodu pre stavljanja testenine, jer ako to ne uradite, jelo neće biti ukusno, kasnije je to teško nadoknaditi.

3. Kad testeninu ubacite u vodu, često mešajte. Početak kuvanja je kritično vreme u kojem se testenina najčešće zalepi.

4. Potrudite se da sos bude spreman kad je testenina skuvana, da možete odmah da ih izmešate. Stajanje testenine na vazduhu učiniće da se ona slepi i posle kuvanja.

5. Ukoliko shvatite da sos za testeninu neće biti gotov na vreme, tada testeninu nemojte procediti u potpunosti – ubacite je u cediljku, pustite da iscuri većina vode, ali ostavite manju količinu tečnosti pa sve zajedno vratite u lonac u kojem se kuvala i poklopite. Tako se neće osušiti dok je ne spojite s umakom.

(Krstarica)

