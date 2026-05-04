Kad pohujete tikvice dodajte kašiku ovog sastojka, neće upiti ni kap ulja

Kad pohujete tikvice dodajte samo kašiku piva u smesu za pohovanje, dobićete ukusno, hrskavo i lagano jelo koje svi obižavaju.

Kad pohujete tikvice dodajte kašiku ovog sastojka, sprečava tikvice da upiju kap ulja, a biće lagane, hrskave i ukusne.

Pohovane tikvice su omiljeno jelo, ali vrlo često ispadnu masne, teške i gnjecave. Međutim, postoji jednostavan trik koji može potpuno promeniti rezultat i učiniti ih laganim i hrskavim kao iz restorana.

Sve što treba da uradite je da dodate kašiku hladnog piva u smesu od jaja.

Ovaj trik pomaže u stvaranju lagane i prozračne kore koja brzo porumeni i sprečava da ulje prodre u tikvice. Na ovaj način dobijate hrskavu spoljašnjost i sočnu unutrašnjost, bez osećaja težine nakon jela.

Zašto pivo pravi razliku

Tajna je ugljen-dioksid koji se nalazi u pivu. Kada dođe u kontakt sa vrućim uljem, pomaže u formiranju lagane i stabilne kore oko tikvica. Ovaj premaz deluje kao zaštita i sprečava upijanje masti.

Važno je koristiti hladno pivo jer temperaturna razlika dodatno doprinosi hrskavosti i boljoj strukturi smese za pohovanje.

Kako pripremiti smesu

Umućenim jajima dodajte prstohvat soli, malo brašna i jednu kašiku hladnog svetlog piva. Sve dobro promešajte dok ne dobijete glatku smesu koja može ravnomerno da obloži tikvice.

Prženje tikvica

Tikvice ne treba stavljati previše u tiganj odjednom, inače će pustiti vlagu i upiti više ulja. Pržite ih na srednjoj vatri oko tri minuta sa svake strane, dok ne porumene.

Nakon prženja, stavite ih kratko na papirni ubrus da biste uklonili višak masnoće.

Zašto je važno unapred posoliti tikvice

Najbolje je posoliti tikvice i ostaviti da odstoje oko 15 minuta da bi se otpustio višak vode. Nakon toga, treba ih dobro obrisati, jer će na taj način tikvice ostati čvrste i hrskave, a ne mekane i vodenaste.

Dodatni trikovi za bolji ukus

Ako želite jači ukus, kad pohujete tikvice možete dodati malo belog luka u prahu ili sušenog peršuna u smesu. Ovi začini daju poseban miris i aromu bez rizika od zagorevanja tokom prženja.

Zaključak

Uz ovaj jednostavan trik, pržene tikvice više nikada neće biti masne i teške. Umesto toga, dobićete lagano, hrskavo i ukusno jelo koje svi vole.

