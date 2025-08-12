Kad pravite sarmu od kiselog kupusa, uvek dodajte ovaj sastojak u fil i ukus će biti božanstven: Ovako su je nekada Jugoslovenke pravile

Sarma je jedno od nezaobilaznih jela kada je reč o srpskoj kuhinji u posebnim prilikama – slave, svadbe i druga velika slavlja teško je zamisliti bez sarmica na stolu.

Obično se prave od mlevenog mesa i kiselog kupusa, ali su i te kako popularne i posne sarme. U svakom slučaju, reč je o jelu koje je obožavano i važan deo naše tradicije, a svako ima svoj jedinstven recept koji se prenosi s kolena na koleno.

Za jedan čujemo veoma retko, a u prošlosti je bio popularan, a to su sarmice sa jajetom koje se koristi da poveže smesu za nadev.

Hrvatski portal 24sata.hr pronašao je pre nekoliko godina u „Knjizi za svaku ženu“, koju je objavila Hrvatska seljačka štamparija, recept iz 1952. godine u kom se navodi jaje kao jedan od sastojaka za fil.

Ovaj nesvakidašnji recept koji zaista vredi probati prenosimo u celini.

Sastojci:

3 glavice kiselog kupusa

Fil za sarmu:

1/2 kg iseckane govedine

1/2 kg iseckane svinjetine

4 velike kašike suve slanine iseckane na sitne kocke

2 velike kašike masti

1 glavica sitno iseckanog luka (treba žuto ispeći)

1 celo jaje

1 velika kašika soli

1/2 velike kašike bibera

6 velikih kašika pirinča

Za zapršku:

5 velikih kašika masti

3 velike kašike brašna

1 velika kašika paprike

2 do 3 litra supe od suvog mesa ili vode

iseckani kiseli kupus

2 velike kašike soli

Priprema:

Sve što je nabrojano pod „fil za sarmu“ treba u posudi dobro izmešati. Od svake glavice kiselog kupusa listovi se skinu i malo iseku rebra, da budu tanja, a da se ne ošteti list.

Stavi list kiselog kupusa na dlan, a na list jednu kašiku nadeva. Sa one strane ruke gdje je mali prst složi kraj lista. Onaj kraj lista koji je najbliži zglobu, uzmi i zamotaj. Preostaje još jedan kraj koji nije zamotan. Taj utisni prstima.

Napravi zapršku, zalij je vodom ili supom, dodaj iseckani kupus, posoli, prokuvaj, poređaj sarme preko kupusa, pokrij posudu i kuvaj polagano 3 do 4 sata. Ako je kupus previše kiselog ukusa, stavi 1 do 2 kocke šećera, a ako imaš surutke, dodaj je umesto vode.

(Glossy)

