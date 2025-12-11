Kad pržite ribu dodajte 1 sastojak u tiganj: Svi mirisi nestaju, a ukus je fantastičan

Ribu nije teško pripremiti bilo da ste ljubitelj morske ili rečne ribe. Kad pržite ribu dodajte samo malo mleka i svi mirisi nestaju.

Iskusni kuvari znaju odličan trik za prženje ribe. Otarasite se neprijatnog mirisa kad pržite ribu za tili čas, samo dodajte malo mleka i problem će nestati.

Ribu nije teško pripremiti bilo da ste ljubitelj morske ili rečne ribe. Kod nas sveža riba nije toliko česta, pa ako koristite smrznute filete ili celu ribu samo je pravilno odmrznite pre upotrebe.

A sada dolazimo i do trika za prženje.

Već smo naglasili da je riba jednostavna za pripremu, ali može da se desi da bude žilava ili da ima neprijatan miris ili ukus. Ako želite da budete sigurni da će uvek ispasti savršeno, kad pržite ribu morate da dodate jednu namirnicu u tiganj.

U tiganj sipajte 100-125 ml mleka, pa kada se malo zagreje dodajte ribu. Prženje u mleku je čini mekanom i ovaj napitak upija neprijatne mirise, pogotovo rečne ribe.

Ukoliko spremate posnu trpezu možete koristiti neku posnu varijantu mleka poput bademovog.

(Krstarica/Stvar ukusa)

