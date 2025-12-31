Kad pržite ribu, dodajte samo ovo u tiganj: Neprijatni mirisi nestaju, a ukus je fantastičan

Kad pržite ribu dodajte samo jedan sastojak u tiganj. Neprijatni mirisi nestaju, a riba postaje neverovatno sočna!

Prženje ribe je često praćeno neprijatnim mirisima koji dugo ostaju u kuhinji. Srećom, postoji jedan jednostavan sastojak koji, kada se doda u tiganj, ne samo da uklanja miris, već i pojačava ukus jela. Evo o čemu se radi.

Ribu nije teško pripremiti bilo da ste ljubitelj morske ili rečne ribe. Takođe, kod nas sveža riba nije toliko česta, pa ako koristite smrznute filete ili celu ribu samo je pravilno odmrznite pre upotrebe.

A sada dolazimo i do trika za prženje.

Već smo naglasili da je riba jednostavna za pripremu, ali može da se desi da bude žilava ili da ima neprijatan miris ili ukus. Ako želite da budete sigurni da će uvek ispasti savršeno morate da dodate jednu namirnicu u tiganj.

U tiganj sipajte 100-125 ml mleka, pa kada se malo zagreje dodajte ribu. Prženje u mleku je čini mekanom i ovaj napitak upija neprijatne mirise, pogotovo rečne ribe, piše Stvar ukusa.

Ukoliko spremate posnu trpezu možete koristiti neku posnu varijantu mleka poput bademovog.

