Kada dinstate luk obavezno dodajte ovaj sastojak: Jelo će imati čaroban ukus, samo pazite da ne preterate!

Jedan mali trik će vam pomoći da svako jelo bude još ukusnije. Kada dinstate luk ubacite samo malo šećera, daje čaroban, nezaboravan ukus.

Ovaj mali trik će vam pomoći da sve što spremate bude još ukusnije. Kada dinstate luk koji je neophodan kod mnogih jela dodajte jedan tajni sastojak. Svako jelo imaće čaroban ukus, ali nemojte preterati.

Jedan mali trik će vam pomoći da sve što spremate bude još ukusnije

Prženje luka je jednostavan i poznat proces koji ponavljamo skoro svaki dan. Nepohodan je kod pripreme skoro svakog jela i čini hranu ukusnijom. Uvek propržite luk na ulju, pa dodajete ostale sastojke, ali jedan mali trik pomoći će vam da bude još ukusnije sve što spremate.

Sve što je potrebno da uradite je da dodate prstohvat šećera u tiganj kada dinstate luk, jer će se tako malo karamelizovati. Takođe, poznato je da je šećer i univerzalni pojačivač ukusa. Zato dok pržite crni luk ne zaboravite na tajni sastojak koji će pomoći da jelo bude savršeno.

Samo nemojte da preterujete jer tako možete i da uništite ukus. Kada krenete da pržite luk, u tiganj prvo sipajte ulje, pa komadić putera, pa dodajte seckani luk i šećer

(stvarukusa.rs)

