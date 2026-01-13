Kada kuvate kačamak uvek ubacite 1 sastojak – nema grudvica i ukus je neuporedivo bolji

Otkrijte tajnu – dodajte maslac kada kuvate kačamak i nikada se neće zgrudvati, a ukus je fantastičan!

Kukuruzno brašno je pravi izvor vitamina i minerala i pozitivno utiče na vaše zdravlje. Bogato je gvožđem koje je bitno u izgradnji hemoglobina. Ta namirnica ne samo što snižava krvni pritisak i čuva srce, već je odličan saveznik u jačanju imuniteta. Od nje se prave mnoga domaća, zdrava jela, koja su često na trpezi u svakoj kući. Možda malo nepravedno potisnut, između ostalih, i kačamak.

Jedan od najzdravijih tradicionalnih obroka

Iako ga mnogi smatraju sirotinjskom hranom i improvizacijom kada nije bilo drugih namirnica u kući, kačamak je bio i ostao jedno od najzdravijih jela i obroka. U Istočnoj Srbiji je oduvek bio nezamenljiv obrok, kao i na Kosovu, dok je u Severnoj Makedoniji poznat kao Bakardan.

Isključivo se po tradiciji služio na sofri (drvenom starinskom stolu sa niskim nogarama), u tepsiji ili plehu oko kog su se ukućani okupljali i zajedno obedovali. U tiganju bi domaćice pripremile spržu u koju su svi ukućani umakali svoje zalogaje. Često se služio i sa kiselim mlekom i bio je obrok koji je davao energiju bez unosa velikih kalorija.

Zbog čega gurmani tvrde da kačamak nije pravi bez ovog sastojka?

Danas, nažalost, mnogi to jelo zamenjuju palentom praveći je na različite načine, ali se to ne može porediti jer je i postupak pravljenja ovog jela, ali i njegov sastav skroz drugačiji nego kod palente.

Međutim, ono što treba napomenuti jeste da su tradicionalnu grudvičasti gnjecavi zalogaji nezamislivi bez jednog sastojka koji mu daje poseban u aromu, a koji mnoge domaće zaborave da dodaju svom kačamaku. U pitanju je maslac. Bez tog sastojka gurmani, ali i oni kojima je kačamak uža specijalnost, tvrde da to jelo nije pravo, a o zdravstvenim benefitima koje donosi da ne pričamo.

Vratite se starim, zdravim receptima. Uz jednostavan dodatak maslaca, ovo jelo više nikada neće biti gnjecavo, već kremasto, puno arome i ukusno.

