Kada kuvate kafu umesto mleka i šećera dodajte ovaj sastojak: neće nikad biti gorka, imaće fantastičan ukus

Mnogi ljudi ne mogu da zamisle dan bez kafe. Ona ih razbudi, oraspoloži, poboljša koncentraciju dok rade… Međutim, ako ste odlučili da pazite na liniju ili iz zdravstvenih razloga ne koristite šećer i mleko, gorak ukus vam verovatno ne prija. Srećom, možete popraviti ukus omiljenog napitka i to pomoću – soli.

Zahvaljujući soli, kafa će biti manje gorka, a vi nećete imati potrebu da dodajete šećer ili veštačke zaslađivače. Osim toga, so će pojačati ukus kafe koja je ustajala, odnosno izvetrela.

Zašto so čini kafu manje gorkom?

Skuvana kafa ima prirodno gorak ukus. Međutim, često se prirodna gorčina kafe previše pojača dugim kuvanjem, previše finim mlevenjem zrna ili kada je kafa ustajala. Ovde so stupa na scenu. Joni natrijuma iz soli vežu se za receptore za so na našem jeziku, blokirajući mozak od zapažanja gorkog ukusa i pojačavajući druge ukusa poput slatkoće.

Koliko soli treba dodati?

Savršena mera, prema gastro stručnjaku Altonu Braunu je četvrtina kašičice soli i dve kašičice mlevene kafe na veliku šolju vode, piše „Bon appetit“. Naravno, ako vam je njegova preporuka o količini kafe i soli previše, prilagodite svom ukusu. Stavite so u skuvanu gorku kafu i promešajte, piše Najžena.

