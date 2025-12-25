Kada kuvate pasulj u vodu obavezno dodajte i ovaj 1 sastojak – skuva se duplo brže, a uvek bude ukusan, rastresit i mekan.

U vodu za pasulj pre dodavanja povrća dodati kašiku ulja i na kraju list lovora za završni šmek.

Pasulj je jedno od onih tradicionalnih jela koje svi volimo, ali retko ko ima strpljenja da ga kuva satima. A priznajte, i vama se bar jednom desilo da jedva čekaš da jedeš, a on pasulj nikako da se skuva. Zato postoji mali trik naših baka koji menja sve. I verujte – nije to nikakva nauka.

Kada kuvate pasulj pre nego što ubacite povrće i ostale sastojke, samo dodajte kašiku ulja u vodu u kojoj se kuva. Možda zvuči banalno, ali ulje pomaže da se zrna brže rascvetaju i omekšaju, pa se ceo proces skraćuje skoro duplo. Nema više višesatnog kuvanja, nerviranja i dopunjavanja vode. Pasulj se na ovaj način samo “opusti” u šerpi.

Sad dolazi onaj završni detalj koji pravi ogromnu razliku u ukusu. List lovora, ali tek na kraju! Kad sve već lepo omekša, baci jedan list u šerpu i pusti ga da da svoj prepoznatljiv miris i aromu. Ako ga staviš prerano, izgubi se taj puni šmek.

Najbolje cake često su one najjednostavnije. Ako želiš da pasulj bude baš rastresit i bez nepotrebne pene, obavezno ga prethodno potopi na makar nekoliko sati, najbolje preko noći.

Ima li boljeg osećaja od onog momenta kad otvoriš šerpu, miris ti udari u lice, a pasulj se sipa u tanjir sav lep, mekan i pun ukusa? Kada sledeći put kad budeš kuvao, seti se ovog malog trika: kašika ulja na početku, lovor na kraju. Bićeš sam sebi zahvalan što koristiš trik koji su generacije pre nas odavno znale.

Prijatno i uživaj u svakom zalogaju!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com