Kada kuvate pirinač obavezno dodajte u vodu ovaj jedan sastojak: Biće savršeno kuvan i rastresit, a neće se lepiti za dno šerpe

Uvek je korisno znati određene kulinarske trikove koji će nam pomoći u kuvanju, a jedan takav trik je vezan za pripremu pirinča.

Naime, prilikom kuvanja često postaje lepljiva i premekan, zbog čega ne može da zadrži teksturu. Za savršeno pripremljen pirinač, odnos vode i pirinča treba da bude tri prema jedan. Što opet podrazumeva da na jednu šolju pirinča treba da sipate tri šolje vode.

Takođe, veoma efikasan trik podelila je i Jelena Kocmanović, poznatija na Instagramu pod imenom Naš dan svaki dan. Ona je s godinama stekla veliko kulinarsko iskustvo.

Ona je otkrila koji sastojak je neophodan kako bi pirinač bio savršeno skuvan. I to koje god jelo da pravite.

,,Ukoliko prilikom kuvanja pirinča dodate nekoliko kapi limunovog soka, pirinač se neće lepiti i biće rastresit’’, kaže ona.

Uz pravilan odnos vode i pirinča i samo nekoliko kapi limunovog soka, svako može da dobije rastresit, mekan i nelepljiv pirinač. Baš kao iz restorana. Ovaj jednostavan trik ne zahteva nikakve posebne veštine, ali čini veliku razliku.

Stoga, ako vam do sada nikako nije uspevao ili ako ste početnik u kuvanju, sledeći put iskoristite ovaj trik i budite sigurni da će dobro ispasti.

