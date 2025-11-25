Kada mesite hleb, dodajte 1 kašiku ovog sastojka – danima ostaje mekan i svež

Profesionalac otkrio šta treba da dodate dok mesite hleb da bi ostao mekan i svež danima. Nećete verovati šta je u pitanju.

Znate li trik pekara? Saznajte koji neočekivani sastojak dodaju u testo, pa im hleb ostaje mekan i svež kao pamuk čak i nakon nekoliko dana.

Niko ne voli hleb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je sveže, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.

U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“. To su najčešće stariji ljudi koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, ali u čemu je tajna?

Koji sastojak dodaju pekari, pa je testo dugo sveže i meko kao pamuk?

Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci!

– Vek trajanja hleba možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku ostaje dugo svež i ne mrvi se – objašnjava profesionalni kuvar iz „Haggis Pub & Kitchen“.

Za šta je još dobar ovaj trik?

Trik sa medom nije rezervisan samo za hleb. Možete ga koristiti za sva peciva, kao što su lepinje, kifle, ili čak mafini i slatki kolači. Dodavanjem kašike meda u bilo koje testo koje želite da zadrži vlagu i mekoću duže od jednog dana, produžavate mu vek trajanja.

Ukoliko ne volite med, manja količina rastopljenog putera (maslaca) u testu takođe može pomoći, jer mast omekšava gluten i sprečava brzo mrvenje hleba. Ipak, med je neprikosnoven jer osim što čuva svežinu, testu daje i lepu zlatno-braon boju pri pečenju.

