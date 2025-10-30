Kada mesite hleb, obavezno dodajte kašiku ovog sastojka – ostaće mekan i svež danima

Dosta je bacanja hleba! Jedan trik, koji pekari ljubomorno čuvaju, čini da vaše domaće pecivo ostane mekano i sveže čitavu nedelju. U pitanju je kašika meda!
Niko ne voli hleb i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv odnosu na onaj iz pekare. U čemu je tajna?
Caka je u jednom neočekivanom sastojku: medu! Profesionalni kuvari i pekari već dugo koriste med kako bi zadržali vlagu u testu.
Kako znati da li je hleb svež?
U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.
Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.
Med: Zašto je on tajna za sveže testo?
Pekari znaju ono što vi ne znate: vek trajanja pekarskih proizvoda, hleba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo.
Med je prirodni humektant, što znači da je izuzetno efikasan u zadržavanju vlage.
– Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hleb ostaju dugo sveži i ne mrve se – objašnjava profesionalni pekar iz „Haggis Pub & Kitchen“.
Upravo ta dodatna vlaga čini da vaš hleb ostane mekan i svež danima, baš kao onaj iz pekare.
Trik za savršen domaći hleb i dugotrajnu svežinu
Prestanite da bacate stari hleb! Dodavanje samo jedne kašike meda u sledeću veknu pretvoriće vaš trud u savršen, mekan i svež hleb koji se ne mrvi. Više nikada nećete morati da proveravate svežinu dodirom – znaćete da je vaš hleb savršen!
