Kada pohujete tikvice obavezno ubacite u jaja 1 sastojak: Ne upiju ni kap ulja, a uvek budu preukusne

Postoji jedan trik koji može drastično poboljšati kvalitet pohovanih tikvica i učiniti ih savršeno hrskavim i ukusnim

Pohovane tikvice su omiljena poslastica u mnogim domaćinstvima zbog svoje jednostavnosti i fantastičnog ukusa.

Međutim, često se događa da tikvice upiju previše ulja tokom prženja, što može rezultirati masnim i manje prijatnim jelom. Postoji jedan trik koji može drastično poboljšati kvalitet pohovanih tikvica i učiniti ih savršeno hrskavim i ukusnim – dodavanje jednog posebnog sastojka u smesu sa jajima.

Sastojak koji menja igru: Prašak za pecivo

Da biste postigli savršeno pohovane tikvice koje neće upiti ni kap ulja, u smesu sa jajima dodajte prašak za pecivo. Prašak za pecivo pomaže da smesa bude lagana i vazdušna, čime se stvara dodatna barijera koja sprečava apsorpciju ulja. Evo kako da pripremite savršene pohovane tikvice:

2 srednje tikvice

2 jaja

1 kašičica praška za pecivo

1 šolja brašna

1 šolja prezli (može biti i integralnih za zdraviju varijantu)

So i biber po ukusu

Maslinovo ulje ili drugo ulje za prženje

Priprema:

Pripremite tikvice: Operite tikvice i isecite ih na tanke kolutove, otprilike 0.5 cm debljine. Posolite ih i ostavite da odstoje 10 minuta kako bi ispustile višak vode. Zatim ih obrišite papirnim ubrusom da se osuše.

Pripremite smesu sa jajima: U dubokom tanjiru umutite jaja i dodajte prašak za pecivo. Dobro izmešajte dok se prašak za pecivo potpuno ne rastvori u jajima.

Pripremite paniranje: U drugom tanjiru pomešajte brašno, prezle, so i biber. Možete dodati i druge začine po želji, kao što su origano ili beli luk u prahu, kako biste dodali dodatni ukus.

Panirajte tikvice: Svaki kolut tikvice prvo uvaljajte u brašno, zatim u smesu sa jajima i na kraju u prezle. Pobrinite se da su tikvice ravnomerno prekrivene svim slojevima.

Pržite tikvice: Zagrijte malo ulja u tiganju na srednje jakoj vatri. Kada je ulje dovoljno zagrijano, stavite tikvice u tiganj u jednoj sloju. Pržite ih oko 2-3 minuta sa svake strane, ili dok ne postanu zlatno smeđe i hrskave.

Ocedite tikvice: Nakon prženja, stavite pohovane tikvice na papirne ubruse kako bi se ocedili višak ulja.

Saveti za manje masnoće:

Koristite teflonski tiganj: Teflonski tiganj zahteva manje ulja, što može pomoći u smanjenju količine ulja koje tikvice upijaju.

Ne pretrpavajte tiganj: Pržite tikvice u manjim partijama kako bi se ravnomerno pržile i da bi se smanjila količina ulja koja se koristi.

Upotrebite papirne ubruse: Nakon prženja, stavite tikvice na papirne ubruse kako biste odstranili višak ulja.

