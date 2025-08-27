Kada pravite gulaš uvek dodajte i ovu namirnicu: Meso se razdvaja samo od sebe, a ukus safta fantastičan tvrdi poznati kuvar

Da li je ovo recept za najbolji gulaš?

Postoji mnogo načina za pripremu gulaša, a mi vam donosimo tajnu najboljeg – pravog gulaša koju je svojevremeno otkrio kuvar Ivica Štruml.

Izbor mesa je najvažniji deo posla

„Koristite goveđi vrat. Plećka je dobra alternativa. Meso butova će biti vlaknasto i ne tako mekano. Prilikom dinstanja luka važno je znati kada treba dodati meso. Luku je potrebna gustina, slatkoća i ukus koji nema notu „kuvanog luka“. Zato se ne sme prekuvati jer se neće raspasti. Takođe, luk ne bi trebalo da bude previše svetao jer jelo neće biti ukusno. Treba pronaći sredinu, slično kao kada se priprema rižoto. Meso iseckati na veće kocke, do 5 centimetara. Jelo nije za izlaganje, pa će biti sočnije“, otkrio je Štruml.

On je dodao da je bitna mast na mesu. „Ne skidajte mast sa mesa, već samo opne i tetive. Masnoća će se istopiti i dati jelu dodatni „ukus“. Ne štedite na vinu, kao ni na kvalitetu odabranog vina. Najbolje vino je crno i ono koje volite da pijete uz gulaš. Postoje razne varijante gulaša. Na primer, ako naručite gulaš u Mađarskoj, doneće vam supu od gulaša. Austrijski je aromatičniji, ali nije ljut.”

Sastojci za recept

– Jedan decilitar suncokretovog ulja ili svinjske masti u istoj količini

– 1 kilogram goveđeg vrata, veće kocke

– Pola kilograma crvenog luka

– 0,04 kg belog luka

– 0,005 kg kima ili pola kašičice kima

– 4 lovorova lista

– 1 mala veza lišća peršuna

– testenina

Priprema

U tiganju sa debelim dnom, najbolje širokom, zagrejte mast dok ne počne da se dimi.

Dodati seckano meso i pržiti na jakoj vatri, pa izvaditi.

U preostalu masnoću dodati sitno seckani crni luk

„Nikada nemojte mešati, rendati, blendirati ili raditi bilo šta slično da biste sebi olakšali. Takav luk ima užasan ukus u jelima“, savetuje kuvar Štruml i nastavlja:

„Pržite luk, povremeno mešajući, dok ne poprimi zlatnu boju. Ne dozvolite da postane braon. Vratite meso i dinstajte, mešajući, dok tečnost ne ispari. Na ovaj način ste dehidrirali meso. Sipajte vino i kuvajte dok potpuno ne ispari. Ukus će ostati. Sada ste po drugi put dehidrirali meso. Dodajte dve trećine seckanog belog luka i sitno izrendanog korenastog povrća, tri lovorova lista, mlevenu papriku, so i biber. Povrće će pustiti tečnost, pa pustite da još jednom ispari. Ovo je treća dehidracija. Po zvuku prženja saznaćete da je sva tečnost isparila“, otkrio je on.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com