Za najbolji hleb dodajte malo ovoga u testo – trik koji znaju samo profesionalci!

Kada pravite hleb dodajte i jednu kašiku ove namirnice u testo, danima ostaje svež i mekan.

Niko ne voli hleb, testo i peciva „od juče“, ni stare od nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekari, obično pitamo prodavce da li je sveže, razmišljajući da li je skoro izašlo iz rerne.

U prodavnicama se svežina proverava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete u svakoj prodavnici videti takozvane „profesionalne pipače“, najčešće starije ljude koji ovom tehnikom pre kupovine proveravaju na desetine vekni.

Ako se nakon pritiskanja testo brzo vrati u prvobitno stanje – sveže je. Ako ostane „spljošten“, bolje ga zaobiđite.

Ako pravite hleb kod kuće, verovatno ste primetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv od onog iz pekare, sli u čemu je tajna?

Koji sastojak dodaju pekari, pa je testo dugo sveže i meko kao pamuk?

Caka je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci!

– Vek trajanja pekarskih proizvoda, hleba, mafina i kolača možete produžiti dodavanjem kašike meda u testo. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, mafini, lepinje i hleb ostaju dugo sveži i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuvar iz „Haggis Pub & Kitchen“.

