Kada pravite uštipke jednu stvar nikako ne smete preskočiti, zbog toga vam budu šuplji i prazni

Sigurno vam se mnogo puta desilo da uštipci spolja izgledaju savršeno, a čim ih zagrizete iznenadi vas praznina. Mada deluje kao sitnica, šuplji uštipci mogu ozbiljno da pokvare uživanje, naročito kada ste se nadali mekanom zalogaju koji se topi u ustima. Dobra vest je da rešenje postoji i da uopšte nije novo. U pitanju je stari kuhinjski trik koji se generacijama prenosi, a danas je pomalo zaboravljen.

Zašto uštipci postanu šuplji?

Glavni razlog zbog kog se uštipci „naduvaju“ i ostanu prazni iznutra krije se u testu. Previše vazduha, pretoplo ulje ili preterano mešanje mogu da naprave džepove koji se tokom prženja samo još više prošire. Rezultat je hrskava korica i razočaravajuća unutrašnjost.

Stari trik koji pravi veliku razliku

Ključ je u jednom jednostavnom koraku koji su naše bake uvek poštovale – kada pravite uštipke ostavite testo da kratko odmori pre prženja. Kada testo odstoji desetak minuta, gluten se opušta, mehurići vazduha se smiruju i masa postaje ujednačenija. Tako uštipci tokom prženja ravnomerno rastu, bez velikih šupljina.

Još jedna mala tajna iz stare kuhinje

Iskusne domaćice su znale da u testo dodaju kašiku kisele pavlake ili jogurta više nego što piše u receptu. Ova mala izmena daje dodatnu vlagu testu i sprečava naglo „naduvavanje“ u vreloj masnoći. Uštipci ostaju mekani, sočni i puni – baš onakvi kakve pamtimo iz detinjstva.

Prženje je podjednako važno

Ni ulje ne sme biti ni previše hladno, ni previše vrelo. Idealna temperatura omogućava da se uštipci polako dižu i ravnomerno peku. Ako ih ubacite u previše vrelo ulje, spolja će brzo porumeneti, a unutra ostati prazni.

Rezultat koji se vidi i oseća

Kada spojite odmoreno testo, pravi odnos sastojaka i umerenu temperaturu ulja, dobijate uštipke koji su mekani, puni i savršeno izbalansirani. Nema više neprijatnih iznenađenja pri prvom zalogaju – samo miris domaće kuhinje i ukus koji vraća osmeh na lice.

