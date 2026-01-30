Kada pržite kobasicu u tiganj stavite i ovaj 1 sastojak, onda bude mnogo ukusnija i ne puca

Ukoliko mislite da ste svoje veštine spremanja kobasica doveli do savršenstva, onda se grdno varate.

Kuvar iz restorana sa Mišelinovom zvezdicom vam otkriva tajne svog zanata i daje savete kako da spremite najukusnije kobasice ali i da izbegnete najčešće greške koje svi pravimo.

Ukoliko mislite da ste svoje veštine spremanja kobasica doveli do savršenstva, onda se grdno varate. Džef Bejker, koji je imao čast da kuva za britansku kraljicu, vam otkriva kako da savršeno pripremite kobasice u pet lakih koraka. Sa više od tri decenije rada u profesionalnoj kuhinji, ovaj nagrađivani kuvar stvarno zna šta priča i radi, a mi vam donosimo njegove savete.

Kako biste dobili savršene kobasice, Džef preporučuje da ih spremate na sledeći način:

1. Izvadite kobasice iz frižidera 20 minuta pre kuvanja. Ovo pomaže da se kobasica ravnomerno isprži i sprečava pucanje creva kobasice kada se zagreje

2. Kobasice spremajte u masivnom tiganju sa neprijanjajućim dnom, koji bi prethodno trebalo da zagrejte na niskoj ili srednjoj vatri.

3. Dodajte kašičicu pačje ili guščje masti u tiganj i mešajte dok podloga ne bude potpuno premazana. Zatim uklonite višak masnoće.

4. Stavite kobasice u tiganj, pazeći da se ne lepe jedna za drugu i držite ih stalno na ringli. Redovnim okretanjem kobasica one će dobiti prepoznatljivu zlatnu boju. Džef preporučuje da standardne deblje kobasice pržite 10 do 12 minuta.

5. Ostavite kobasice da odstoje pre serviranja. Kada se kobasice isprže, biće tvrde na dodir, sa unutrašnjom temperaturom od 70 stepeni. Tajna je u tome da kobasice pustite da se odstoje nekoliko minuta, kako bi se meso opustilo. Time ćete dobiti mekanu i sočnu kobasicu, piše portal Dejli Star.

Najčešće greške prilikom pripreme kobasica:

1. Prva je bockanje omota prilikom prženja kobasica. Na ovaj način će saft da iscuri iz njih, što znači da će vaše kobasice na kraju biti suve i bezukusne.

2. On takođe apeluje na ljude da nikada ne prže kobasice u dubokom ulju ili fritezi, jer ih to takođe može isušiti.

3. Što se tiče pečenja kobasica u rerni, iako vam ovo možda deluje kao najzdravija opcija, uz ovu metodu kuvanja vaše kobasice nikada neće imati hrskavu koricu.

