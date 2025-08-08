Kada pržite slaninicu, umesto ulja koristite ovaj sastojak, neće goreti, neće se uvijati, a biće savršeno hrskava i ukusna

Hrskava slaninica savršen je izbor za obrok, ali mnogima ne polazi za rukom da pripreme ovaj delikates, pa slanina često ostaje meka ili žilava.

Kulinarski stručnjak je podelio svoju tajnu ukusnije slanine. Kuvanje savršenih kriški slanine može biti lakše reći nego učiniti, a mnogi prave masnu grešku dodajući dodatnu masnoću u tiganj.

Profesionalni kuvar Rojs Betel tvrdi da se hrskavost slaninice postiže na jedan jednostavan način.

– Ukoliko želite savršeno hrskavu slaninu, morate da je prokuvate – kaže Betel i dodaje:

– Postoje dva dela svakog komada slanine: ružičasti, koji je zapravo mišić, i beli, koji je sačinjen od masti. Mišići se izuzetno brzo kuvaju, a mastima je potrebno duže vreme da bi se istopile.

Zato bi, otkriva Betel, tanko isečene režnjeve slanine trebalo spustiti u tiganj sa vodom. To će sprečiti da temperatura postane previsoka, a masni deo slanine će imati dovoljno vremena da se istopi.

Vruća para nežno topi masnoću bez izazivanja da slanina zagori ili da polovina ostane sirova i žvakava. Pored toga, kuvanje sa vodom znači da nema više skupljanja i uvijanja, uobičajenih problema kada previše ulja preplavi tiganj,

– Kad voda ispari, slaninica će postati lepa i hrskava. Mesnati deo neće biti prepečen, a masnoća će se savršeno istopiti – objašnjava Betel.

I Dona Urso, kulinarski profesionalac koji stoji iza „Just One Donna“, otkrila je da je voda sve što vam je potrebno za tu savršenu traku slanine. Ona je objasnila: „Ova metoda je brza, jednostavna i svaki put proizvodi savršeno kuvanu slaninu.

„Voda pomaže da se spreči da slanina zagori i stvara konzistentnu, hrskavu teksturu.“

(Krstarica/express.co.uk)

