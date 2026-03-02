Kada se koristi kisela, a kada slatka pavlaka? Mnoge domaćice imaju dilemu

Da razrešimo dilemu kada se koristi slatka ili kisela. Kisela dodaje se u pite i jela s mesom, a slatka za šlag i kolače.

I kisela i slatka pavlaka su neizostavni dodaci raznim slatkim i slanim jelima. Treba znati kada i kako ih dodati da bi jelu dale punoću, ukus i teksturu. A znate li zasigurno kada se koristi kisela, a kada slatka pavlaka?

Kisela pavlaka: čest dodatak pitama i jelima od mesa

Kisela pavlaka je veoma korisna namirnica koju treba što češće uključiti u jelovnik. U zavisnosti od sadržaja mlečne masti (imamo pavlaku od 12% do 45%), može se dodavati raznim jelima.

Pavlaka sa manje masti je odlična kao dodatak nekim jelima umesto mleka, kao što je pire, kome daje kompaktniju i finiju teksturu. Kada se koristi pavlaka sa više masti dobro se slaže sa jelima kao što su razne pite, a i gusti kremovi sa jelima od mesa.

Ali ono što je izuzetno važno kod pavlake jeste – kada je dodajete u jelo, činite to veoma sporo i postepeno, kako njena kiselina ne bi dovela do zgrušavanja jela!

Slatka pavlaka: od šlaga do gustih kremova

Slatka pavlaka je omiljena za pripremu šlaga i gustih kremova u raznim kolačima i tartovima. Važno je znati da kada se koristi slatka pavlaka, najbolje je mešati kada je odstojala najmanje 24 sata. Posuda u kojoj mutite slatku pavlaku treba da bude duboka, tako da slatka pavlaka bude najmanje 4 cm ispod ivice

Savet više: Kada slatka pavlaka počne da se zgrušava, nastavite pažljivo mešati – kako ne biste „premešali“ pavlaku, odnosno da se ne pretvori u puter.

Tajna je u šećeru u prahu

Ako dodajete šećer u šlag, onda to mora biti šećer u prahu. Dodajte ga tek kada počne da se zgrušava. Dok mešate, možete dodati i razne arome u šlag, kao što su vanila, cimet, muškatni oraščić ili druge.

Takav šlag će biti odličan dodatak nekim pićima (kao što su kakao ili kafa) i dekoracija za deserte u čaši, torte i kolačiće.

