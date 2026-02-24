Kafanski lovački sos sa kuvanim svinjskim jezikom – recept koji podiže jelo na viši nivo

Bogati lovački sos sa vinom, šampinjonima i kiselim krastavčićima savršeno prati tanke šnite kuvanog jezika i daje jelu pun, zaokružen ukus.

Kafanski lovački sos sa kuvanim svinjskim jezikom – recept koji podiže jelo na jedan viši nivo.

Kada se govori o jelima iz stare kafanske kuhinje, malo šta može da parira kombinaciji tanko sečenog kuvanog jezika i bogatog sosa. Upravo lovački sos daje ovom jelu dubinu, blagu kiselkastu notu i puninu koja se dugo pamti. Za razliku od običnog paradajz sosa, ovde dominiraju vino, pečurke i diskretna dimljena aroma slanine.

Evo kako da napravite pravi, kafanski lovački sos koji će se savršeno spojiti sa onim tanko sečenim šnitama kuvanog jezika. Lovački sos je za klasu iznad običnog paradajz sosa jer je bogatiji, kiselkasto-slankast i savršeno se slaže sa specifičnim ukusom jezika.

Sastojci za lovački sos:

Baza: 50g slanine (sitno seckane) i 1 glavica crnog luka

Povrće: 200g šampinjona (isečenih na listiće)

Začini: 2 čena belog luka, 1 kašičica senfa, lovorov list, so, biber

Tečnost: 100ml crnog vina, 400-500ml bujona (voda u kojoj se kuvao jezik)

Zgušnjavanje: 1 kašika brašna i malo aleve paprike

Dodatak za kraj: 2-3 iseckana kisela krastavčića

Postupak pripreme za lovački sos

Dinstanje: Na malo ulja ili masti propržite slaninu da pusti miris, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte dok luk ne postane staklast.

Pečurke: Ubacite šampinjone i pržite ih dok ne ispari voda koju puste. Tada dodajte i sitno seckan beli luk.

Zaprška: Dodajte kašiku brašna i kašičicu aleve paprike direktno preko pečuraka i luka. Propržite par sekundi (pazite da paprika ne zagori), pa odmah ulijte crno vino.

Sjedinjavanje: Polako dolivajte bujon uz mešanje dok ne dobijete željenu gustinu. Dodajte senf i lovorov list.

Finalni dodir: U sos ubacite isečene šnite kuvanog jezika i iseckane kisele krastavčiće. Pustite da sve zajedno tiho krčka 15-20 minuta. Krastavčići i vino će dati tu karakterističnu „lovačku“ kiselost.

Saveti za serviranje

Uz lovački sos najbolje idu knedle od hleba (Semmelknödel) ili šufnudle (valjušci od krompira). Oni će najbolje pokupiti svaki gram sosa. Međutim, to može da bude pire, pirinač ili čak i neka testenina po izboru.

Mali trik: Ako vam je sos previše kiseo od vina ili krastavčića, dodajte prstohvat šećera da izbalansira ukuse.

Prijatno!

