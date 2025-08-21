Kajgana koja se jede bez hleba: Jedan trik je čini drugačijim od onih koje ste do sada probali

Jedan mali trik pretvara običnu kajganu u specijalitet koji se jede bez hleba

Jaja na sve načine su jedan od onih obroka koji najradije jedemo za doručak, a mi vam donosimo recept za kajganu uz koju ne morate da jedete hleb, jer ga već sadrži. Ovo je obično idealno rešenje za mnoge mame čija deca nerado jedu hleb uz obrok.

Sastojci:

3 jaja

3 kašike mleka

sredina od jednog parčeta hleba

50 gr šunke

50 gr kačkavalja

1/2 veze peršuna

so i biber po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

Umutite jaja penasto, dodajte mleko, zatim izdrobljenu sredinu od jednog parčeta hleba, sitno iseckanu šunku, sitno narendani kačkavalj i sitno iseckano pola veze peršuna. Posolite i pobiberite po ukusu.

Sve zajedno dobro promešajte. Zagrejte ulje u dubljem tiganju i sipajte jaja. Pržite dok ne porumeni sa obe strane. Služite uz jogurt.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

