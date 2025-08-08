Kako ćete prepoznati da li je paradajz prskan? Obratite pažnju samo na ovaj deo

Danas se mnogo se priča o organskoj hrani, prskanom ili neprskanom voću i povrću… A da li uopšte znate kako da proverite da li je paradajz pun “hemije” ili ne?

Paradajz spada u grupu voća i nemoguće ga je održati tokom cele zime, ali već na proleće kreće u prodaju.

Kako da znate da li je paradajz prskan?

Da biste utvrdili da li povrće ili voće ima pesticide, možete da isečete paradajz i pogledate kakva mu je unutrašnjost. Obično paradajz sa toksinima ima žućkaste pruge, u centru se nalazi žuti “deo”.

Obratite pažnju da paradajz nije iste veličine i identičnog izgleda, jer taj koji izgleda kao da je “nacrtan” po istom modelu, najizvesnije nije prirodan. Izbegavajte upakovane plodove, oni su gotovo po pravilu iz proizvodnje u kojoj se obilato koristila hemija i pesticidi.

Ako paradajz ne izgleda “savršeno”, ukoliko na sebi ima brazde, braon šare ili poneki izgleda “felerično”, najverovatnije se radi o neprskanom paradajzu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com