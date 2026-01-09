Kako da dinstate luk, a da ne usmrdite celu kuću: U tiganj dodajte 1 kašiku ovog kuhinjskog ‘čuda’ i rešili ste problem

Kako da dinstate luk, a da ne usmrdite celu kuću? Profesionalni kuvar otkriva tajnu: dodajte 1 kašiku ovog sastojka u tiganj.

Kako da dinstate luk, a da se onaj težak, karakterističan miris zaprške ne uvuče u svaku poru vašeg doma, zavese, pa čak i u garderobu koju planirate da nosite sutradan?

Ovo je pitanje koje muči generacije domaćica, a provetravanje satima često ne daje nikakve rezultate. Ipak, rešenje postoji i jednostavnije je nego što ste ikada mogli da zamislite.

Profesionalni kuvar otkriva dugo čuvanu tajnu koju primenjuju u elitnim restoranima kako bi neutralisali teške mirise u kuhinji. Ne treba vam nikakva skupa hemija niti moderni aspiratori – sve što vam je potrebno već imate u svom kuhinjskom ormariću. Tajna se krije u samo jednoj kašici ovog kuhinjskog ‘čuda’ koja se dodaje direktno u tiganj.

Glavni krivac neprijatnih mirisa je oslobađanje sumpora iz luka, do kojeg dolazi prilikom termičke obrade. Ipak, postoji način pomoću kojeg se neprijatan miris može izbeći, i to zauvek.

Glavni saveznik u borbi protiv mirisa luka jeste soda bikarbona

Nakon seckanja crnog luka, potrebno je spustiti ga u tiganj sa zagrejanim uljem i jednog kafenom kašičicom sode bikarbone. Ukoliko se radi o većoj količini luka, više od pola kg, potrebno je dodati supenu kašiku sode. Luk dinstati kao i inače.

Još jedna dobra stvar jeste što će se luk zgusnuti, te će biti lakši za varenje. Takođe, moguće je izbeći upotrebu zaprške, jer će soda bikarbona lepo zgusnuti luk i postići isti efekat kao zaprška.

Sada kada znate kako da dinstate luk uz pomoć jedne kašike sode bikarbone, miris zaprške više nikada neće biti vaš neprijatelj. Ovaj trik iskusnih kuvara ne samo da sprečava da usmrdite celu kuću, već i sam luk čini neverovatno mekim i lakšim za stomak.

Isprobajte ovaj savet već pri sledećoj pripremi ručka – vaše zavese, garderoba i ukućani biće vam zahvalni!

Da li i vi imate neki tajni trik u kuhinji? Podelite ga sa nama u komentarima!

