Kako da dobijete vatreno crvena uskršnja jaja? Potrebne su vam samo 2 namirnice iz kuhinje

Kako da dobijete željenu boju bez hemije? Sokom od višanja ili mlevenom paprikom možete dobiti vatreno crvenu boju uskršnjih jaja.

Trik za farbanje najlepših crvenih jaja bez hemije. Evo kako da dobijete vatreno crvena uskršnja jaja bez upotrebe veštačkih boja.

Uskršnja jaja tradicionalno se farbaju u crveno – boja simbolizuje prolivenu krv Isusa Hrista prilikom mučenja i raspeća na Veliki petak. Zato čuvarkuća uvek treba da bude crvene boje. Ukoliko želite da pri farbanju jaja izbegnete hemiju, predstavljamo vam tri sastojka iz vaše kuhinje kako da dobijete vatrene nijanse crvene. Odnosno od braonkaste do vatrene.

Najstariji način bojenja jaja u crvenu je pomoću lukovice. Napunite šerpu ljuskama crnog luka, dodajte vodu (dve litre na 10 jaja), dve kašike soli i kašiku sirćeta. Stavite da se kuva. Kad proključa, ostavite da vri maksimalno deset minuta na umerenoj temperaturi. Neka se jaja i hlade u lukovici. Ali ako su ljuske pretežno tamne, nemojte da ih ostavite predugo u vodi. Može da se desi da jaja postanu braon, a ne crvena.

Međutim, i inače, ako želite jaču crvenu, a bez veštačkih boja, bolja varijanta mogla bi da bude sok od višanja odnosno mlevena paprika.

Ako želite da jaja imaju intenzivnu crvenu boju, stavite jaja u šerpu, prelijte sokom od višanja, uz dodatak malo soli i sirćeta. Skuvajte jaja u soku i ostavite da se ohlade.

Mlevena paprika daje onu „vatrenu“ nijansu, a recept je sledeći: četiri kašike mlevene paprike sipajte u litar vode, uz dodatak malo soli i sirćeta i skuvajte jaja. Vodite računa da ne koristite ljutu papriku, jer ljutina može da prodre kroz ljusku u sama jaja.

(Nova.rs)

