Kako da hrana u frižideru traje DUPLO DUŽE, caka je u ovome

Jedna domaćica otkrila je na Fejsbuku, na stranici „The Pantry Mama“, svoj trik kako da hrana u tegli duže traje u frižideru, a da se ne stvori buđ.

Naime, sve što ona radi jeste da tegle stavi naopako u frižider — i to je sve!

Napisala je da je to sjajan savet, jer ih „zapečati“ i spečava da se pokvari hrana, pa tako štedi i vreme i novac. Mnogi su joj odgovorili da je to vrlo koristan savet, kao i da sada to rade sa svojim teglama, pa im se hrana ni ne kvari.

Savetnica za mikrobiologiju hrane Keti Moar istakla je da ovaj trik odlično uspeva sa teglama sa umacima i sosevima — bilo sa čime u tegli što je „gusto“.

„Kad okrenete teglu naopačke, površina na kojoj se pojavljuje buđ sada se prilepi za poklopac i nema puno vazduha, pa će zbog toga buđ teže i nastati“, otkrila je ona.

Ona je dodala da se uvek koristi čista kašika i da tegla nikad ne treba da stoji dugo otvorena.

