Kako da kiflice ostanu sveže i mekane cele nedelje: Dodajte ovo u testo kako bi ostale dugo sočne

Nije baš standardni sastojak za pripremu kiflica.
Da bi testo ostalo mekano i sveže nekoliko dana, pekari često dodaju kukuruzni skrob (gustin) i običan griz u brašno. Ovi sastojci pomažu da testo bude lakše, prozračnije i mekše, sprečavajući da se stvrdne brzo nakon pečenja.
Na kilogram brašna dodaje se puna kašika kukuruznog skroba i ravna kašičica griza. Kukuruzni skrob olakšava testo, dok griz apsorbuje višak vlage, čineći da testo ostane sočno duže vremena, odnosno bar 5 dana.
Evo jednog recepta za kiflice punjene kremom:
Sastojci:
- 1 kg brašna
- 2 žumanca
- 250 ml mleka
- 250 ml vode
- 200 ml ulja
- 200 g krema po želji
- 1 kocka kvasca
- 3 kašike šećera
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 2-3 kapi limunovog soka
- Šećer u prahu za posipanje
Za premaz:
- 1 žumance
- 1 kašika mleka
Priprema:
Ugrejte mleko i vodu, dodajte kocku kvasca i tri kašike šećera. Ostavite 10 minuta da nadođe. Dodajte ulje, žumanca, nekoliko kapi limuna i so. Izmešajte, pa postepeno dodajte brašno pomešano s praškom za pecivo. Mesite dok ne dobijete kompaktno testo. Ostaviti na toplom da naraste, oko jedan sat. Zatim ga podelite na 20 loptica veličine mandarine. Svaku lopticu rastanjite oklagijom u valjkasti oblik. Jednu polovinu rasecite uzdužno tri puta u razmaku od 1 cm. Na drugi deo staviti kašičicu krema i uvijte kiflicu. Ređajte ih u pleh obložen pek papirom. Kad sve napravite pokrijte ih krpom i ostavite pola sata da narastu. Za premaz umutite žumance i pomešajte s mlekom. Premažite kiflice. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta, tj. dok porumene. Gotove pospite šećerom u prahu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com