Kako da kuvate kupus bez specifičnog mirisa po celoj kući, dodajte samo 1 kašiku ovog, čini čuda!

Postoje tri lake metode koje pomažu da se oslobodite specifičnog neprijatnog mirisa dok kuvate kupus. Upotrebite sirće ili sodu. Čine čuda!

Specifični miris do kuvate kupus sprečava mnoge domaćice da ga češće pripremaju, međutim, ako dodate malo sirćeta ili sode bikarbone i soli, kao i lovorov list možete se osloboditi ovog neprijatnog mirisa i uživati u pripremljenoj hrani.

Raznolikost jela napravljenih od tako pristupačnog povrća kao što je kupus je velika – čorbe, glavna jela, salate, pite i još mnogo toga. Jedina negativna stvar je specifičan miris koji se javlja prilikom kuvanja kupusa. Mnogi ljudi ga smatraju odbojnim.

Postoje tri jednostavne metode koje će pomoći da se oslobodite specifičnog neprijatnog mirisa dok kuvate kupus u kući.

Sirće

Sirće je efikasno i može pomoći u uklanjanju mirisa kupusa. Glavna stvar je da se pridržavate mere, kako ne biste pokvarili ukus jela. Da biste se oslobodili specifičnog mirisa pri dinstanju kupusa, dodajte malo sirćeta. Pored toga, u posudu u kojoj kuvate kupus i dodajte sirće, treba dodati šećer – to će pomoći da se ukloni kiselost. Saznajte i kako da sladak kupus bude još ukusniji.

So i soda

Za ovu metodu biće vam potrebna hladna voda, u kojoj je potrebno rastvoriti kašiku soli i prstohvat sode bikarbone. U ovaj rastvor stavite seckani kupus i kuvajte nepoklopljeno 15-20 minuta. Zatim kupus ocedite u cediljku i potom nastavite sa kuvanjem (dinstajte, prokuvajte ili pecite).

Lovorov list

Poslednji način da se eliminiše miris kupusa je da u vodu dodate nekoliko listova lovorovog lista, kašiku belog vinskog sirćeta i limunov sok. Peršun, mirođija i kim će takođe pomoći da se smanji izražen ukus i miris kupusa.

