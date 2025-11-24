Kako da najbolje zgusnete grašak bez zaprške? Samo ubacite 1 kašiku ovoga i biće super.
Tajni sastojak za grašak, daje poseban šmek i čini ga gušćim nego inače. U pitanju je priprema sa mirođijom.
Lagan je za stomak, zdravo i ukusno, a nije vam potrebna nikakva posebna kulinarska veština da biste ga skuvali.
Sastojci:
- 500 g graška
- 500 g svinjskog mesa
- 1 crni luk
- 1 praziluk
- 1 šargarepa
- 1 krompir
- 3 čena belog luka
- 1 kesica instant krem čorbe od graška
- suvi biljni začin, biber
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- malo mirođije
- 2 kašike kečapa
- 1 kašičica suvog vlašca
Priprema:
Propržite iseckan crni luk i praziluk i posolite. Dodajte meso iseckano na kockice. Začinite suvim biljnim začinom, biberom i slatkom mlevenom paprikom. Ako želite, možete da dodate i tucanu ljutu papriku i vlašac.
Kada se meso malo upržilo, ubacite sitno seckan krompir, šargarepu i beli luk. Promešajte, pa dodajte grašak i opet promešajte. Dodajte malo mirođije, malo kečapa i nalijte vodom.
Poklopite i kuvajte na tihoj vatri.
Napravite supu sa toplom vodom i dodajte malo mirođije, pa i nju nalijte u grašak. Kuvajte grašak otprilike 30-45 minuta.
Zahvaljujući jednostavnom dodatku i mirođiji, dobićete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji prija svima.
Probajte već danas – iznenadiće vas koliko će grašak biti ukusan i pun domaćeg šmeka!
