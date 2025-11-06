Bolje nego zaprška, a grašak dobija neki sasvim poseban šmek

Kako da najbolje zgusnete grašak bez zaprške? Samo ubacite jednu kašiku ovoga i biće uvek super.

Tajni sastojak za grašak, daje poseban šmek i čini ga gušćim nego inače. U pitanju je priprema sa mirođijom.

Lagan je za stomak, zdravo i ukusno, a nije vam potrebna nikakva posebna kulinarska veština da biste ga skuvali.

Sastojci:

500 g graška

500 g svinjskog mesa

1 crni luk

1 praziluk

1 šargarepa

1 krompir

3 čena belog luka

1 kesica instant krem čorbe od graška

suvi biljni začin, biber

1 kašičica slatke mlevene paprike

malo mirođije

2 kašike kečapa

1 kašičica suvog vlašca

Priprema:

Propržite iseckan crni luk i praziluk i posolite. Dodajte meso iseckano na kockice. Začinite suvim biljnim začinom, biberom i slatkom mlevenom paprikom. Ako želite, možete da dodate i tucanu ljutu papriku i vlašac.

Kada se meso malo upržilo, ubacite sitno seckan krompir, šargarepu i beli luk. Promešajte, pa dodajte grašak i opet promešajte. Dodajte malo mirođije, malo kečapa i nalijte vodom.

Poklopite i kuvajte na tihoj vatri.

Napravite supu sa toplom vodom i dodajte malo mirođije, pa i nju nalijte u grašak. Kuvajte grašak otprilike 30-45 minuta.

Zahvaljujući jednostavnom dodatku i mirođiji, dobićete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji prija svima.

Probajte već danas – iznenadiće vas koliko će grašak biti ukusan i pun domaćeg šmeka!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com