Kako da najbrže i najlakše iseckate kupus za salatu: Ovo je trik koji će svima postati omiljen

Zaboravite na daske i sate seckanja – ovaj genijalni trik za seckanje kupusa pretvara zamoran posao u omiljenu kulinarsku naviku

Svi volimo svežu kupus salatu, ali mrzimo dugačko i monotono seckanje. Rezultat su često nejednaki komadi, a proces oduzima dragoceno vreme. Ipak, postoji genijalan trik koji koriste iskusni kuvari i koji će Vam omogućiti da punu činiju kupusa isečete za manje od tri minuta.

Spremni ste da zaboravite na mukotrpno seckanje?

Ovaj trik omogućava da najbrže iseckate kupus na savršeno tanke i jednake tračice, idealne za salatu. U pitanju je predmet koji većina vas već ima u kuhinji.

Trik za kupus salatu: Ne koristite nož, već…

Tajna se krije u tome da zaboravite na dasku i klasično sečenje nožem. To zahteva previše preciznosti i vremena. Umesto toga, iskoristite ribalo za kupus ili, još bolje, veliko sečivo rende za kupus.

Napomena: Ako nemate ribalo za kupus, poslužiće i klasično rende sa velikim otvorima, ali samo ako je izuzetno oštro.

Korak 1: Priprema i prvi rez

Uklonite spoljašnje listove kupusa koji su oštećeni. Celo srce kupusa prepolovite nožem. Zatim, isecite četvrtinu, a nožem uklonite centralni, tvrdi deo korena (srce) sa te četvrtine. Ne treba Vam nož za sečenje tračica, već samo za prvu pripremu.

Korak 2: Pravilno držanje i tehnika

Ključ je u pravilnom držanju! Stavite četvrtinu kupusa na sto, tako da je ravni deo (od korena) na stolu. Kupus čvrsto držite za vrh, pritiskajući ga ka dole. Ako koristite ribalo, ono mora biti dobro fiksirano na dasku ili stabilnu površinu.

Korak 3: Potez koji donosi savršenstvo

Sada kupus prislonite na sečivo ribala. Laganim, ali čvrstim potezima, gurajte kupus preko oštrica. Nema potrebe za jakim pritiskom – oštrice rade sav posao. Videćete kako za par sekundi dobijate savršeno iseckane, tanke trake. Nastavite dok vam u ruci ne ostane samo manji komad koji više nije sigurno ribati.

Možda vas zanima i: Šta prvo stavljate u kupus salatu – ulje ili sirće? Pogrešan redosled kvari ceo ukus

Zašto je ovaj trik tako efikasan?

Rendanje i ribanje kupusa automatski stvara jednaku debljinu svake trake, što je ključno za ukus i teksturu salate. Kada je debljina jednaka, kupus podjednako upija marinadu i sokove.

Kako da kupus bude hrskaviji?

Nakon što ste ga najbrže iseckali, dodajte kašičicu soli i masirajte kupus rukama 1-2 minuta. Ovo će omekšati vlakna i učiniti salatu hrskavijom i sočnijom.

Pošaljite ovaj trik svakome ko se muči sa seckanjem kupusa! Ne dozvolite im da gube vreme!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com