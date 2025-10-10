Kako da najlakše i najbrže iseckate kupus za salatu: Ovaj trik ćete koristiti stalno

Kupus ide uz sve, ali priprema zna da potraje
Svež kupus je savršen dodatak uz meso, variva, dresing ili bez njega. Ali jedno je sigurno – priprema zna da oduzme vreme, pogotovo ako seckanje ne ide kako treba.
Zašto klasično seckanje često ne uspeva
Ako ga isečete previše sitno, pretvoriće se u kašu. Ako ga isečete previše krupno, neće upiti začine i biće nezgodan za jelo. Zato je važno pronaći zlatnu sredinu – i tu dolazi trik koji menja sve.
Ljuštilica za povrće umesto noža
Zaboravite na rende i velike noževe. Za savršeno tanku, ravnomerno isečenu salatu, pozovite u pomoć običnu ljuštilicu za povrće.
Evo kako:
- Glavicu kupusa prepolovite, pa podelite na četvrtine
- Stavite četvrtinu na dasku
- Ljuštilicom povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa
Rezultat? Kupus će biti tanak, lagan za začinjavanje i savršeno raspoređen.
Savršeni začini za neodoljivu salatu
Da biste dobili pun ukus, dodajte:
- So i malo šećera (da podigne slani ton)
- Ulje i sirće – po ukusu
- 100 ml vode – da kupus dodatno omekša
Sve dobro izmešajte i ostavite da odstoji 15 minuta pre serviranja. Salata će biti sočna, mekana i savršeno začinjena.
Kako vi seckate kupus za salatu? Imate li neki trik koji štedi vreme?
Podelite ga sa nama u komentarima – možda baš vaš savet postane viralni hit!
