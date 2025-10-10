Kako da najlakše i najbrže iseckate kupus za salatu: Ovaj trik ćete koristiti stalno

Kupus ide uz sve, ali priprema zna da potraje

Svež kupus je savršen dodatak uz meso, variva, dresing ili bez njega. Ali jedno je sigurno – priprema zna da oduzme vreme, pogotovo ako seckanje ne ide kako treba.

Zašto klasično seckanje često ne uspeva

Ako ga isečete previše sitno, pretvoriće se u kašu. Ako ga isečete previše krupno, neće upiti začine i biće nezgodan za jelo. Zato je važno pronaći zlatnu sredinu – i tu dolazi trik koji menja sve.

Ljuštilica za povrće umesto noža

Zaboravite na rende i velike noževe. Za savršeno tanku, ravnomerno isečenu salatu, pozovite u pomoć običnu ljuštilicu za povrće.

Evo kako:

Glavicu kupusa prepolovite, pa podelite na četvrtine

Stavite četvrtinu na dasku

Ljuštilicom povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa

Rezultat? Kupus će biti tanak, lagan za začinjavanje i savršeno raspoređen.

Savršeni začini za neodoljivu salatu

Da biste dobili pun ukus, dodajte:

So i malo šećera (da podigne slani ton)

Ulje i sirće – po ukusu

100 ml vode – da kupus dodatno omekša

Sve dobro izmešajte i ostavite da odstoji 15 minuta pre serviranja. Salata će biti sočna, mekana i savršeno začinjena.

Kako vi seckate kupus za salatu? Imate li neki trik koji štedi vreme?

Podelite ga sa nama u komentarima – možda baš vaš savet postane viralni hit!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com