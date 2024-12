Kako da napravite najlepše knedle za supu: Biće vazdušaste i neće se raspadati, a tajna je u 2 sastojka

Recept s kojim nema greške

Svaka domaćica kada krene da kuva nauči da pravi supu koja je poprilično jednostavna, ali knedle za supu umeju da budu komplikovane. Često ispadnu tvrde ili se raspadnu, ali u moru recepata za savršene knedle predlažemo vam jedan od najboljih.

Uspeva iz prve, a tajna je u dva najobičnija sastojka.

Obavezno u smesu za knedle dodajte jogurt i istopljenu mast, jer će tako one biti mekane i neće se raspadati i lepiti. I još jedna stvar je bitna kod pripreme knedli, a to je jaje uvek mutite razdvojeno, a to znači belance i žumance zasebno.

Sastojci:

50 g kukuruznog brašna

40 g griza

80 ml jogurta

1/4 kašičice soli

prstohvat šećera

1 jaje

1 kašika masti

Priprema:

Odvojite žumance i belance, pa žumance umutite sa šećerom. Belanca posolite i umutite u čvrst šne, pa u njega dodajte žumance. Lagano sjednite i sipajte jogurt, prosejano kukuruzno brašno i griz, istopljenu mast i lepo promešajte. Uzmite dve kašičice i stavite smesu između, pa oblikujte knedle. Sipajte u supu i kuvajte.

