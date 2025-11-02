Kako da napravite savršene srpske palačinke: Recept iz detinjstva koji uspeva svaki put!

Napravite savršene srpske palačinke – jednostavan postupak, provereni sastojci i koraci za mekane i ukusne palačinke.

Srpske palačinke su tradicionalni desert koji svi vole. Tanke, mekane i jednostavne za pripremu, idealne su za doručak, desert ili užinu.

Ovaj recept vam donosi klasičan ukus koji se prenosi s generacije na generaciju. Naučite kako da napravite savršene palačinke brzo i lako!

Sastojci:

500 ml mleka

3 jaja

200 g brašna

1 kašičica šećera

Prstohvat soli

1 kašika ulja ili istopljenog putera

Ulje za prženje (po potrebi)

Priprema testa:

U većoj posudi pomešajte jaja, šećer i prstohvat soli. Dodajte mleko i polako dodajte brašno, neprekidno mešajući kako biste izbegli grudvice. Na kraju, dodajte ulje ili puter i sve dobro izmešajte dok smesa ne postane glatka, prenosi ona.telegraf.rs.

Odmor testa:

Pustite testo da odmori oko 15-20 minuta. Ovo će pomoći da palačinke budu mekane i elastične.

Prženje palačinki:

Na srednjoj temperaturi zagrejte tiganj sa malo ulja. Sipajte malu količinu smese u tiganj i brzo je rasporedite kružnim pokretima. Pržite palačinku 1-2 minuta sa svake strane dok ne postane zlatno smeđa. Ponavljajte postupak dok ne iskoristite svo testo.

Služite:

Gotove palačinke možete filovati džemom, kremom, eurokremom, seckanim voćem, ili ih posuti šećerom u prahu. Služite ih dok su još tople.

Saveti za savršene palačinke:

Koristite sobnu temperaturu jaja i mleko kako bi testo bilo što ujednačenije. Za ekstra tanke palačinke, možete dodati još malo mleka u smesu.

Ostavite testo da odmara kako bi glutenski lanci u brašnu omekšali, što daje mekanu strukturu palačinki.

