Kako da palačinke budu savršeno meke i vazdušaste? Tajna nije u kiseloj vodi, već u 1 neočekivanom sastojku

Zaboravite stare trikove! Ovaj neočekivani sastojak čini palačinke neverovatno mekanim i vazdušastim

Svaka domaćica zna koliko je teško napraviti savršeno meke i vazdušaste palačinke. Često se oslanjamo na kiselu vodu, prašak za pecivo ili jogurt, ali pravi trik leži u jednom neočekivanom sastojku – belancetu umućenom u čvrst sneg.

Zašto umućeno belance pravi razliku

Kada odvojite belanca i umutite ih do čvrstog snega, oni unose vazduh i laganost u testo. Ovaj trik čini da palačinke budu mekane, prozračne i savršeno vazdušaste – čak i bez dodatne kiseline iz vode.

Koraci za savršene palačinke

Pripremite standardni recept za palačinke.

Odvojite belanca od žumanaca i umutite u čvrst sneg.

Nežno umešajte belanca u ostatak testa – lagano, da zadržite vazduh .

. Pecite na umjerenoj temperaturi, kako bi se oblikovale visoke i vazdušaste palačinke.

Male tajne za dodatni efekat

Dodavanje vanile, limunove kore ili malo mleka pojačava ukus i čini teksturu još mekšom. Važno je ne preterivati sa mešanjem – svaki pokret ruke računa se za zadržavanje vazduha u testu.

Rezultat

Uz ovaj jednostavan trik sa umućenim belancetom, vaše palačinke će biti savršeno meke, vazdušaste i ukusne. Zaboravite komplikovane metode – ovo je tajna koju svaka domaćica mora da zna!

